Caen ventas en La Alianza hasta 60 %

Comerciantes del sector Alianza están desesperados por la caída de sus ventas de alrededor del 60 por ciento.

Los afectados esperan que ahora que ya concluyeron las peregrinaciones y que inicia la entrega de aguinaldos "se nos reactiven las ventas de los artículos propios de las posadas y rosarios", dijo Pedro Pasillas Mijares, representante de la Unión de Comerciantes de la Alianza.

Pasillas Mijares informó que por lo que se ha monitoreado en la zona Centro y en el sector comercial de Torreón, "no somos los únicos".

El representante argumentó que es la situación económica la que ha afectado las ventas. Para él, es sobresaliente que el problema económico se refleje hasta en la compra de artículos de la llamada canasta básica. "La gente compra menos papas, menos tomates, chiles y cebollas".

Por lo que respecta a la fruta, solo se llevan plátanos, naranjas y mandarinas, ya que tienen precios bajos porque son de temporada.

Pasillas Mijares también dijo que "ahora con la entrega de los aguinaldos, esperamos que repunte la compra de chile rojo, todo lo necesario para los tamales, la carne asada, los frijoles charros y todo lo que se necesita para las posadas y la cena de Fin de Año".

El representa dijo que "urge reactivar la venta de productos cárnicos y lácteos". En definitiva, los vendedores de dulces, hojas para los tamales y frituras, esperan tener más movimiento.

Por otra parte, Pedro Pasillas dijo que les haría muy bien que las autoridades municipales los apoyen con mayor vigilancia y más agentes de tránsito.

Lo anterior para que las personas que acudan al mercado Alianza a realizar sus compras no se topen con los embotellamientos, pues "los camiones de pasajeros y las obras de Metrobús nada más no tienen para cuándo", dijo, "lo que requerimos con urgencia es el apoyo de los agentes viales para que regulen el tránsito, no nada más para que esperen a los conductores para multarlos".

El dirigente de los comerciantes del mercado Alianza invitó a los laguneros a que acudan a este sector comercial, el cual ahora es más seguro y se encuentra en buenas condiciones. "Las autoridades municipales nos han apoyado con mejores servicios".

En el caso de la limpieza, tienen recolección de basura de manera oportuna, además de que les envían cuadrillas de barrenderos a diferentes horas.

Por otra parte, Pasillas Mijares indicó que el servicio de agua se ha mejorado considerablemente como resultado de la puesta en servicio de nuevos pozos de abastecimiento como el ubicado en el exterior de La Jabonera.

El representante reportó que el Simas ahora les brinda mayor atención cuando se hacen reportes por azolves del drenaje sanitario, además de que los comerciantes han tomado más conciencia de cuidar lo que tiran.