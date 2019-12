Elevarán vigilancia en bancos de Matamoros

Elevan vigilancia en instituciones bancarias y en el centro de la ciudad, a fin de prevenir asaltos a cuenta habientes.

El encargado de la Policía Civil Coahuila (PCC), destacamentada en el municipio de Matamoros, Juan Reyna Ceniceros, manifestó que al momento no se tiene registrados en el municipio asaltos a instituciones bancarias o a las cuentahabientes, de tal forma que se previenen para que mantenerse en cero eventos de ese tipo.

Incluso dijo que en los últimos meses no se han registrado robos a los bancos, pero si a las personas que acuden a hacer algún trámite, por lo que en la reciente reunión que se realizó en el Mando Especial se delineó un operativo en especial, puesto que como ya se sabe en estas fechas con la entrega de aguinaldos y demás prestaciones para los trabajadores hay más manejo de efectivo y se eleva mucho la actividad comercial.

Agregó que cada año para estas fechas se suspenden descansos y vacaciones y se trabaja en conjunto con elementos de la Fiscalía del Estado, con Policía Municipal, con el Ejército y de forma indirecta con la Policía Federal, puesto que ellos tienen acciones muy especificas, encaminadas principalmente a la seguridad de las carreteras.

"Se extrema la vigilancia en todo el municipio, pero se le va a dar más preferencia en la zona centro, habrá más presencia en los cajeros automáticos, instituciones bancarias, en los centros comerciales. Habrá recorridos en las unidades y pedestre", recalcó el comandante.

Algunas de las recomendaciones que hizo a la ciudadanía para evitar ser víctimas de asalto son; no acudir solo a retirar dinero, no comentar con nadie que les depositaron aguinaldos, no contar dinero en la calle o frente a otras personas, al acudir a hacer alguna compra cerciorase que cerró el vehículo y si se registra algún desperfecto en el automóvil pedir ayuda a un familiar.

Así mismo dijo que están por arrancar el operativo Guadalupe Reyes, que culmina el 6 de enero, en el que se contempla la colocación de puestos de apoyo en lugares estratégicos donde convergen las carreteras federales, para dar orientación a los paisanos y los visitantes que llegan de otras ciudades del país para pasar estas festividades con sus familias.

Juan Reyna Ceniceros recordó cada año, en conjunto con corporaciones del municipio se hacen operativos para evitar la venta de pirotecnia, pues como ya se sabe en Coahuila está prohibido, además que el uso de ese tipo de artículos está regulado por la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) y son ellos los encargados de otorgar los permisos.