Tomarán descanso por Navidad en Francisco I. Madero

Trabajadores al servicio del municipio de Francisco I. Madero tomarán unos días de descanso a propósito de los festejos navideños.

El alcalde Jonathan Ávalos confirmó lo anterior, pero dijo que las actividades no se paralizarán, ya que las dependencias trabajarán mediante guardias.

El periodo vacacional comienza el viernes 20 de diciembre y regresarán el lunes 6 de enero, pero se recalcó que el personal de las diversas dependencias se organizarán para no desatender las funciones.

Se recalcó que habrá departamentos que por la naturaleza de sus funciones el personal no puede ausentarse; tal es el caso del área de Servicios Públicos, pues no se suspende la recolección de basura, Seguridad Pública, Bomberos, Protección Civil, en donde incluso los trabajadores de estas áreas toman sus vacaciones en diferentes temporadas del año para no afectar su desempeño.

Tesorería es otra de las áreas en las que no puede dejar de funcionar, puesto que en diciembre y enero es el periodo donde se registra una importante afluencia de contribuyentes que acuden a realizar el pago de los impuestos.

Por otro lado el acalde dijo que se encuentra en los últimos detalles para su primer informe de gobierno el cual tendrá lugar el martes 17 de diciembre, en el Auditorio Municipal y prepara un informe diferentes, más interactivo para no aburrir a los ciudadanos que acuden al evento.