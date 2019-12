Barcelona visita a la Real Sociedad

Con la intención de mantenerse como líder general de la Liga de España, el Barcelona visitará a la Real Sociedad, equipo que también está en la pelea por los puestos de Champions League.

Después de 15 jornadas, los blaugranas están en la cima de la tabla general con 34 puntos y registran cuatro victorias consecutivas en el torneo local; de hecho no pierden en cualquier competencia desde el 2 de noviembre, cuando cayeron en su visita al Levante.

Por su parte, la escuadra de San Sebastián, dirigida por Imanol Alguacil, se ubica en el cuarto puesto de la clasificación con 27 unidades, mismas que el Getafe, y llega con dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos del torneo local.

Anoeta se convirtió en un escenario complicado para los culés en la última década, en especial durante la era de Josep Guardiola en el banquillo; sin embargo, el actual entrenador, Ernesto Valverde, encontró la fórmula para volver a sumar en este estadio.

Desde el regreso de la Real a la Primera División no perdió en casa frente al Barça durante siete temporadas, hasta que el 14 de enero de 2018 Valverde y los suyos vencieron con marcador de 2-4.

Este será el encuentro número 151 entre Real Sociedad y Barcelona; a pesar de lo sucedido recientemente, los azulgranas dominan con 85 triunfos, empataron 33 veces y los Realistas ganaron 32 partidos.

El compromiso está programado para esta mañana a las 09:00 horas, tiempo del centro de México, después del segundo partido de la jornada que disputarán Granada y Levante.

El entrenador español Ernesto Valverde, es consciente que el campo de la Real Sociedad pesa en la historia reciente de su equipo y aunque ha ganado en sus últimas dos visitas, se mantiene alerta y exhorta a su equipo a que se concentre en obtener los tres puntos.

"Es siempre una de las visitas más difíciles. Hemos ganado los dos últimos años, pero antes había una racha de partidos perdidos. Ahora están muy bien, tiene jugadores muy buenos arriba; en el último partido en el Camp Nou nos costó mucho y nos apretaron bastante. Será un partido duro", comentó.

Respecto de la posible vuelta a la actividad de sus laterales titulares, el portugués Nelson Semedo y el español Jordi Alba, Valverde confía en que ya pueda contar con ellos para enfrentar al cuadro vasco y posteriormente pensar en el duelo ante Real Madrid.

"Llevan entrenando desde el último partido de Liga. El martes no tenían el alta y esperamos que hoy la tengan, yo les veo y entrenan bien. No estamos pensando más allá del partido de Anoeta, aunque es verdad que el partido contra el Madrid se lleva muchos titulares, pero no quiero que nos descentremos", concluyó.