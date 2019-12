Pep Guardiola niega su salida del Manchester City

El español Pep Guardiola, una vez más, salió a confirmar su permanencia en Manchester City y negó que tuviera una cláusula que pudiera darle la oportunidad de salir a finales de temporada.

"No es cierto. No tengo una cláusula para romper mi contrato. Me voy a quedar aquí, ya lo he dicho varias veces", contestó ante los cuestionamientos en conferencia de prensa, previo al partido en el que visitarán al Arsenal este domingo.

De igual forma, el estratega aprovechó para felicitar al alemán Jürgen Klopp, quien seguirá al frente del actual campeón de la Premier League hasta 2024.

"Felicito a Jürgen y al Liverpool por un nuevo contrato. Es un gran logro seguir tantos años en esto. Por supuesto que para nosotros es un reto y lo sigue siendo, pero para la Premier League es buena su continuidad", subrayó.

Por otro lado, el estratega aseguró que no habrá modificaciones en el mercado de invierno y se la jugará con los mismos elementos con los que arrancó la campaña.

Además, informó que John Stones y el argentino Sergio Agüero son las únicas bajas para el siguiente duelo, mientras que la participación del español David Silva se decidirá hasta los últimos instantes.