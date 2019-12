'Hay que revisar a detalle condiciones del T-MEC'

Preocupa a la Comisión de Desarrollo Económico del Cabildo de Torreón los cambios finales que se le hicieron al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), esto en el marco de la ratificación que se comenzó a realizar a dicho documento esta semana en Ciudad de México.

Fue el presidente de la comisión, Alfredo Mafud, quien señaló que se trata de una situación "delicada" y que deberá de investigarse para saber sus consecuencias comerciales a mediano y largo plazo.

"Creo que es un paso importante para México, pero estoy preocupado, porque no está de forma clara a qué se tuvo que ceder más México como país en este último arreglo a las condiciones que puso Estados Unidos... la noticia como tal de la firma del tratado es muy valiosa, muy importante, necesitamos el tratado, pero lo que me preocupa mucho es la última renegociación".

Mafud dijo que uno de los principales puntos de México que podría verse afectado por elT-MEC es la economía de cada región, siendo la Comarca Lagunera una de esas zonas de referencia.

Afirmó que por el momento La Laguna cuenta con una "posición privilegiada" en materia económica y de seguridad social, aunque dijo que las perspectivas económicas han pintado en los últimos meses un "panorama nada prometedor".

"Me preocupa que a nivel país tengamos cero crecimiento, que no haya inversión pública... esa inercia es la que sí nos puede generar problema aquí en la región, lo que se habla con respecto al tema de que no hay crecimiento y de que estamos casi en una recesión, es bien delicado ese punto".

Pidió a su vez "inteligencia" a las autoridades federales, quienes "a fin de cuentas son las responsables de cuidar el tema macroeconómico".

Tratado internacional