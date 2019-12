Tras fallas y hasta memes, Santander normaliza su servicio

La tarde de este viernes 13, usuarios de la banca móvil de Santander registraron fallas en el servicio en día de quincena --para muchos de aguinaldo-- aunque no es la primera vez que esto sucede.

El 29 de noviembre pasado, Santander registró problemas similares, también en quincena.

Aunque el banco ha informado del restablecimiento de su servicio, algunos usuarios vía Twitter reportan que todavía tienen problemas.

En tanto, los llamados "memes" y bromas sobre la caída del servicio, no se hicieron esperar en redes sociales, esto mientras se restablecía la app

#Santander y sus cosas de cada fin, a pero para cobrarte el seguro que no solicitaste en chinga se refleja. pic.twitter.com/KPDCcg5T8b

#Santander falla y Banamex no se quiso quedar atrás. Me lleva la que me trajo. pic.twitter.com/4oKpLDreNk