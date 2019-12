Alberto Estrella recuerda anécdotas de trabajo junto a Arturo Ripstein

El actor mexicano Alberto Estrella compartió que una de sus primera oportunidades en la industria cinematográfica fue gracias a Arturo Ripstein, a quien definió como un cineasta estricto y determinante.

Este viernes, Ripstein cumple 76 años de edad, y el actor recordó su experiencia al lado del cineasta: “Tuve la oportunidad de hacer una audición para la película ‘El imperio de la fortuna’, obviamente estaba iniciando mi carrera y él me vio en la audición, porque antes se acostumbraba eso, al final me dijo ‘tiene usted ya un personaje’”.

El actor narró a Notimex que la filmación de la película se realizó en el estado de Tlaxcala, en un lugar que era una iglesia y fue adecuada para construir un ruedo y así filmar una pelea de gallos, aquella escena representó la única aparición de Alberto en la historia por lo que añadió que, tras filmar su participación, Ripstein se acercó a decirle: “Algún día volveremos a trabajar juntos, cuando usted crezca”.

Explicó que, con esas palabras, el director no se refería a su edad sino a su crecimiento como actor, momento que llegó con la cinta Principio y fin de 1994: “Cuando hago la audición me dice ‘ya casi tiene usted el personaje, la única condición es que usted me canté alguna aria de ópera’ porque el personaje de ‘Guamas’ canta ópera en los bares ya que su padre le dejó como herencia la escucha de arias de ópera”.

Abundó que en aquel momento cantó la pieza Questa o quella y el director lo contrató para la cinta, la cual contó con el guion de Paz Alicia Garciadiego y un reparto encabezado por Julieta Egurrola, Ernesto Laguardia, Bruno Bichir y Blanca Guerra.

“Siempre ha sido un maestro, duro, estricto y determinante, pero es la única manera de obtener calidad; pega un grito y crea una tensión muy especial en el set de rodaje, la cual siempre es favorable para que la excelencia reluzca en escena. Agradezco que haya sido y sea un maestro para mí.

“Cuando haya oportunidad yo voy a estar cerca, porque creo en su cine, es catártico y es importante hablar de la pobreza en todos los aspectos, para descubrir la riqueza del ser humano”, manifestó Alberto Estrella.