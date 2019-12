Viva México güey: La frase de Luka Doncic que cautivó a los aficionados

El basquetbolista esloveno Luka Doncic recordó en la Arena Ciudad de México, tras el duelo entre Mavericks y Pistons, lo que Gustavo Ayón compartió con él en el vestidor del Real Madrid.

Al ser entrevistado por ESPN en el primer duelo de la NBA en México este 2019, el alero del equipo de Dallas no dudó en responder "muy a la mexicana" luego de que le cuestionaran sobre el "Viva México güey" que dijo al público mexicano.

"Cuando estaba con Gus siempre le decía güey, no mames güey", señaló Doncic.

El siguiente juego de la NBA en nuestro país se realizará el próximo sábado 14 de diciembre entre Spurs y Suns, también en la Arena Ciudad de México.

Luka addresses the crowd en español before the game!@luka7doncic | #MFFL pic.twitter.com/clUp3uvpge