El duro camino de Taylor Swift para alcanzar el reinado pop

A propósito de que Taylor Swift fue nombrada la artista de la década por la lista Billboard y que cumple 30 años, estas son las cosas que debes saber acerca de la cantante estadounidense.

1. Nació el 13 de diciembre de 1989 en Reading, Pensilvania. Su primer álbum lo lanzó en 2006, con las canciones que ella misma escribió durante su primer año de preparatoria y con él llegó al número 5 en Billboard.

2. En 2008, ganó el premio Grammy al álbum del año con su segundo álbum titulado Fearless, para entonces tenía sólo 19 años.

3. No le gusta que le pregunten sobre "cuándo va a ser mamá". Recientemente contó en una entrevista que le molesta que los periodistas le pregunten sobre sus planes de ser madre ahora que está a punto de cumplir tres décadas, pues considera que "(Las mujeres) Somos más que incubadoras. No tienes que preguntarle eso a alguien solo porque tiene veintitantos años y es una mujer", comentó Swift a la revista People.

4. En junio de 2014, justo antes de lanzar su quinto disco 1989 hizo pública su opinión acerca de que no estaba de acuerdo con la contribución de Spotify a la música y tampoco con las regalías que obtenía en la plataforma por lo que retiró todos sus discos. "No estoy dispuesta a contribuir mi trabajo de toda una vida a un experimento que siento que no compensa justamente a los compositores, productores, artistas y creadores de esta música. Simplemente no estoy de acuerdo con la percepción de que la música carece de valor y debería ser gratis", indicó.

5. Fue nombrada la artista que más dinero ganó en todo el 2019 por la revista "Forbes", con 185 millones de dólares en la bolsa tras sus gira "Reputation", que también es el tour que más dinero ha recaudado en Estados Unidos.

6. En marzo de 2015, la cantante pagó 40 millones de dólares para asegurar sus piernas.

7. También se ha desempeñado como actriz desde 2009, cuando colaboró con los Jonas Brothers. Actualmente en su lista hay películas como Valentine's Day y la más reciente es Cats, que se estrenará en 2020.

8. La cantante en su canal de YouTube se puso muy navideña y estrenó hace 7 días su más reciente video titulado Christmas Tree Farm, el cual ya tiene más de 7 millones de reproducciones y con esto confirma que ha valido la pena el duro camino al reinado de la música pop actual. Así que "con permiso Madonna".