Harry Styles estrenó su segundo álbum Fine Line

El cantautor británico, Harry Styles, presentó este viernes su nuevo material discográfico Fine Line, su segunda producción en solitario tras su álbum debut homónimo en 2017.

A través de redes sociales, el artista dio a conocer que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, además se puede comprar en formato físico e incluso en doble vinilo.

Anticipado hace unas semanas tras el lanzamiento de Lights Up, que acumula más de 100 millones de reproducciones, este segundo trabajo incluye doce temas; Golden, Watermelon Sugar, Adore You, Lights Up, Cherry, Falling, To Be So Lonely ,She, Sunflower, Vol. 6, Canyon Moon, Treat People With Kindness y Fine Line.

El nuevo disco está ambientado en el rock y el pop con un toque de los años ochenta.

Además, Styles recorrerá el mundo con su “Love On Tour”, que comenzará en abril de 2020 en Reino Unido y concluirá en México con tres fechas; 29 de septiembre en Monterrey y 1 y 3 de octubre en Guadalajara y CDMX respectivamente.