Las frases de desprecio que José Juan Macías decía para Chivas

Hoy todo es cariño, hoy todo es ilusión. Hoy dice "es mi casa"; "son mis Chivas", pero hace algunos meses José Juan Macías despreció en reiteradas ocasiones su pasado, sus días como jugador del Guadalajara, de donde salió por caprichos de un directivo que ya no está, José Luis Higuera, quién prácticamente lo exilió del equipo al negarse a jugar en el Zacatepec.

No muy lejos, en León, Macías comenzó a hacerse de nombre, de fama y cuando se le mencionaba al Rebaño no había las mejores referencias. Presentamos algunos comentarios que realizó el atacante mexicano.

- El Peor Enemigo: En una entrevista a un programa local, relevó que su personalidad no cayó muy bien en el vestidor del Guadalajara. "En muchos aspectos, y creo que se va a escuchar algo fuerte, el mexicano es el peor enemigo del mexicano. Imagínate un vestidor lleno de mexicanos, donde un chavito a lo mejor está sobresaliendo y a lo mejor no gusta a los demás".

- Envidias: Señaló que aún entre mexicanos, en el equipo tapatío, hay muchas envidias. "Llegas a un vestuario de extranjeros, y todos tienen sus 'plus' y sus contras, pero he aprendido mucho, porque no hay celos, no hay egos".

- La playera de Chivas "no le pesa": Negó que para él, haya sido una presión jugar en el Rebaño. "El vestidor en el otro lado (Chivas) es muy tenso. Por ahí dicen que la camiseta de Chivas pesa demasiado, a mí no me pesa nada".

- Gustos: El delantero jugó con relativo éxito en las fuerzas inferiores del Guadalajara, pero al final, no tuvo las oportunidades que creyó se había ganado. Ante eso dijo: "En Chivas no entré en el gusto de algunos entrenadores", esto en alusión a José Satrunino Cardozo, quién no le dio oportunidades.

- Higuera: No quiso hablar de su salida de Chivas, ni de su relación con José Luis Higuera. "Los ciclos se cierran. Mi ciclos en Chivas se cerró y el de él (José Luis Higuera) también, creo que no hay nada más que hablar de eso".

- Crecer: Y no negó que el irse de tierras tapatías, con rumbo a León, le favoreció. "Salir de Chivas significó crecer". Con el club esmeralda se convirtió en el mejor goleador mexicano de la Liga MX.

Así es y ha sido la historia de amor y odio entre José Juan Macías y el Guadalajara. Dicen que para saber si hay verdaderos sentimientos entre las partes lo mejor es separarse: "Si no vuelve, significa que nunca fue tuyo…, pero sí vuelve, no deben separarse más", dice el viejo adagio. ¿Será la de Macías y las Chivas una historia con final feliz?