'Qué regrese a la televisión', pide Yolanda Andrade a Verónica Castro

Yolanda Andrade le envió un contundente mensaje a Verónica Castro pidiéndole que regrese al mundo del espectáculo.

Luego de que meses atrás la “ojiverde” anunciara su retiro de la industria tras el escándalo por las declaraciones de la conductora de Montse & Joe en las que confesó haber contraído matrimonio con la actriz.

Sin embargo, durante el programa De Primera Mano, Andrade se mostró incrédula por la actitud tomada por Verónica.

“Estábamos bien (ella y Verónica Castro), no sé qué pasó. Ella quiso negar algo que sí sucedió y a mí me dolió cómo se expresó de mi, me dolió mucho”, contó

Yolanda aprovechó el espacio para pedirle a la madre de Cristian Castro que regrese a la televisión, pues asegura, desde el anuncio de su retiro ha recibido muchas críticas.

“Yo soy la primera en decirle y pedirle que regrese a la televisión”, apuntó.

Aunque aclaró que la decisión de Castro sólo la tomó para hacerle daño y que la gente la odiara.

“Pero ella dijo eso para provocar esto, que la gente me odiara y que dijera 'ay se va a retirar (por su culpa)', imagínate alguien que se retira que tiene 53 años de carrera, por Dios, no los tengo yo de vida”, aseguró.