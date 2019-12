No cambiará su estilo

ara el Clausura 2020 de la Liga MX, el timonel de Santos Laguna, Guillermo Almada, no cambiará su forma de juego en la cancha, al asegurar que por su ideología, tiene más posibilidades de triunfar, que cualquiera otra estrategia y planteamiento.

"Estoy convencido de que si superamos al rival, vamos a tener más chance de ganar", recordando que en los cuartos de final del Apertura 2019, tuvieron fallas defensivas, como en la marca de uno contra uno, por lo que ante jugadores de la categoría de Monterrey, simplemente les definieron la eliminatoria.

Y es que para el estratega uruguayo, el margen de error en una llave de eliminatoria se achica, pero en un torneo, da muchas chances de recuperarse.

"Esos errores cometimos, ellos (Rayados) no. Nos faltó ser más certeros en la definición, en transiciones ofensivas, No vamos a cambiar nuestra idea de juego, no es nuevo esto que se juega en México, lo he disputado mucho en distintos torneos que afrontamos y donde hemos salido airosos muchas veces, es futbol".

Advirtió que esta teoría, la ha comprobado a lo largo de su carrera como futbolista y después como entrenador, por lo que se siente mucho más identificado con un equipo que sale a proponer y a buscar, más allá del mezquino y que no brinda espectáculo, lo cual no le parece bueno.

"Tenemos que sostener todo lo bueno que hicimos, fueron dos grandes encuentros, pero las fallas defensivas que cometimos cuando jugamos allá (Monterrey), fue lo que nos costó caro. Futbolísticamente fuimos superiores, con mayor control y en situaciones de gol".

Dejó en claro, que ese dolor que significó el dejarlos fuera de la liguilla a pesar de ser líderes en la campaña regular, lo transformarán en enseñanza, ya que la idea era que no sucediera.

"Nos deja un sabor amargo, a pesar del gran campeonato que hicimos, que nos sentimos muy orgulloso de eso, siempre se fue al frente y a buscar (proponer)".

La muestra es que como siempre, todos sus pupilos se presentaron a los trabajos en el Territorio Santos Modelo (TSM) con mucha disposición y ganas, a pesar de trabajar a doble sesión, donde tendrán algunos días intensos en Cancún, Quintana Roo.

"Si bien no es pretemporada, es un retoque de las cosas buenas que veníamos haciendo, para sostener la intensidad y un poco el ritmo, así como algunos amistosos y otros aquí, que nos darán la óptica de la preparación previa, de lo que queremos al inicio de la segunda parte de la temporada".

Por otro lado habló, acerca de la contratación del mediocampista Alan Cervantes, a quien el departamento de Inteligencia Deportiva de Santos Laguna, se lo presentó como una opción, para llegar a La Laguna

"Una necesidad que teníamos por la ida del 'Gallito', Alan (Cervantes) tiene proceso de selección, ha sido capitán de la Sub-20, tiene muy buenas condiciones y un futuro enorme".

Almada consideró que el nuevo refuerzo de los Guerreros, está en una etapa de crecimiento y aprendizaje, por lo que llega con muchas ganas y disposición, para desde el primer día, ganarse un lugar en el cuadro titular.

"Lo noté ávido de estar con nosotros, fue una de las cosas que nos impulsó, junto con el aparato de Inteligencia Deportiva, que tenía visualizado el jugador".

Y es que indicó, que el jugador de 21 años de edad, tiene ganas, disposición y condiciones, mientras que en la medida que ellos lo puedan fortalecer, puede ser un aporte muy importante no solamente para Santos, sino para el futbol mexicano.

Los favores en el mercado invernal comenzaron en Orlegi. Y es que Santos Laguna anunció en sus redes sociales, la transferencia temporal de su excapitán durante el Clausura 2019, José Javier Abella Fanjul, con destino a los Rojinegros del Atlas.

El lateral por derecha, todavía entrenó ayer con los Guerreros en el TSM, en el segundo día de la pretemporada albiverde.

Forjado en la cantera santista, el surgido en el Santos Casino en su natal Córdoba, Veracruz, arribó a la Comarca Lagunera en 2009 para integrarse a la filial Sub-17. Posteriormente, continuó su proceso con el representativo Sub-20, hasta llegar al primer equipo, con el que debutó el 26 de julio de 2013.

Durante este periodo, obtuvo los títulos de la Liga MX en el Clausura 2015 y Clausura 2018 en Primera División, así como la Copa MX Apertura 2014 y el Campeón de Campeones en 2015, disputado en Frisco, Texas ante las Águilas del América.