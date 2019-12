Urge Cepal a cambiar modelo económico en América Latina

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, aseguró que América Latina debe "repensar su modelo económico" para reducir la desigualdad, que considera "el telón de fondo" de la crisis social que está atravesando la región.

En una entrevista concedida con motivo de la presentación en Santiago de Chile del Balance Preliminar 2019 de la Cepal, Bárcena recalcó la necesidad de hacer un "profundo análisis" del descontento social en Latinoamérica para tender hacia "un mejor equilibrio entre el rol del Estado, el mercado y la sociedad".

"En parte, el modelo neoliberal ha fracasado y hay que encontrar un camino que se ajuste mucho mejor a las características de la región", afirmó Bárcena, quien insistió en que "no se puede depender solo del mercado porque este no resuelve los problemas de desigualdad".

Para la secretaria ejecutiva de la Cepal, la disparidad entre estratos sociales es la causa detrás de la crisis que han vivido países como Chile, Colombia o Ecuador durante las últimas semanas, con masivas protestas clamando mayor justicia social. Ante este escenario, el organismo de Naciones Unidas (ONU) propone que se "desmantelen privilegios" en el ámbito fiscal y se establezca una "estructura más progresiva en la que los más ricos sean los que más paguen".

Según el Balance Preliminar 2019, la economía de América Latina y el Caribe finalizará el 2019 con un crecimiento casi nulo (0.1 %), un frenazo en seco en comparación con el 1 % del año pasado.

Esto se debe a un momento de "claro estancamiento y bajo crecimiento", en el que 23 de 33 países de la región presentarán una desaceleración de su crecimiento durante este año, mientras que 14 naciones anotarán una expansión igual o inferior al uno por ciento.

De esta forma, el período 2014-2020 se conformará como el de menor crecimiento en las últimas siete décadas.

Sin embargo, la secretaria ejecutiva no achaca este receso únicamente a las protestas de las últimas semanas: "Varía según el país, en el caso de Colombia y Ecuador la incidencia ha sido menor en materia económica que en Chile, donde la situación social ha afectado el consumo de manera importante".

Las proyecciones para 2020 de la Cepal son relativamente más optimistas que las de este año, con un crecimiento regional del 1.3 %, sustentado principalmente por la subida de países como Brasil (de 1 % en 2019 a 1.7 % en 2020), Colombia (de 3.2 % a 3.5 %) o México (de 0 % a 1.3 %).

"Lo preocupante en América Latina y el Caribe es que las economías de los dos socios comerciales más importantes, Estados Unidos y China, se desacelerarán", apuntó Bárcena.

La alta funcionaria indicó que "si Chile, Colombia, México y Argentina logran estimular su economía con una política fiscal activa, pueden tener mejores resultados" de los esperados.

Concretamente, valoró "muy positivamente" algunas de las medidas implementadas por el Gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, como las dirigidas a la subida de los salarios más bajos o la política energética que se desempeñará tras el descubrimiento de un gigantesco yacimiento petrolífero en Tabasco.

"Hay proyectos aprobados que representan una señal que hay un nuevo modelo más austero en el gasto público pero, a la vez, reasignando los gastos y luchando contra la corrupción", celebró.

Por otro lado, Bárcena resaltó la "estabilidad" de la macroeconomía colombiana, que "ha sido más resistente a la desaceleración mundial" gracias, en parte, a la inversión en infraestructuras y en la construcción.

En Brasil, pese al crecimiento económico que se proyecta, la secretaria ejecutiva de la Cepal lamentó la "agudización de la desigualdad y la pobreza".

Con estos ejemplos dispares, la alta representante quiso enfatizar que "no hay un modelo único, porque cada país tiene problemas distintos".

Aun así, para Bárcena un "hilo conductor" para todas las naciones es que "el ajuste fiscal no es el camino".

"Está demostrado que a más ajuste, mayor deterioro de las economías y los indicadores sociales. Cada país tendrá que ver cómo lleva adelante políticas de estímulo del crecimiento", aseveró.

Tal como recoge el informe presentado por la Cepal, en la mayoría de países de Latinoamérica y el Caribe la inflación no es un problema, lo que "abre la posibilidad para políticas expansivas". "Somos en promedio la región más desigual del mundo, y no es justo porque tenemos recursos naturales y un bono demográfico que no podemos desperdiciar", señaló la funcionaria, que calificó de "intolerable" la gran disparidad entre grupos sociales en subregiones como Centroamérica.

En esta línea, indicó que "los jóvenes que están en la calle ven comprometido su futuro", de manera que se debe reflexionar sobre "el modelo que escogemos para mejorar el bienestar de las futuras generaciones".

"Debemos observar la crisis social que vivimos y mirarla con seriedad, porque ahí está la clave para resolver el futuro próximo", sentenció.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) recortó a 0.0 por ciento la estimación de crecimiento económico de México para 2019, y estimó que en 2020 el país crecerá 1.3 por ciento.

En conferencia de prensa desde Santiago, en Chile, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, dijo que México es parte de los 14 países de América Latina con un crecimiento menor a 1.0 por ciento, y la baja en la proyección económica es resultado del contexto de incertidumbre que impacta a todo el mundo.

Pese a ese panorama, descartó que México pueda caer en una recesión económica, porque habrá un cuarto trimestre de 2019 con resultados positivos, y estimó que para 2020 la economía mexicana tendrá un crecimiento de 1.3 por ciento.

“Nuestra estimación del cuarto trimestre contempla un crecimiento pequeño, pero positivo y, por lo tanto, no consideramos que la economía mexicana esté en recesión”, afirmó al presentar el Balance Preliminar de las Economía de América Latina y el Caribe 2019.

Incluso aseguró que el próximo año se tendrá una “mayor estabilidad económica” como resultado de la aceleración de la inversión pública y privada y al aumento del consumo interno.

Sostuvo que la puesta en marcha del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Acuerdo Nacional de Infraestructura serán un impulso para las inversiones y para que se reactive la economía.

“Es importante considerar que México se encuentra en un proceso de reestructuración económica y política, ampliando su gasto social para asegurar derechos y financiando este mayor gasto social con ahorros y reasignación de partidas y gasto”, comentó.

“Esta es una señal muy positiva”, enfatizó Bárcena, tras exponer que la actividad productiva también será beneficiada con el hallazgo del yacimiento petrolero en el municipio de Huimanguillo, en Tabasco.

De acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex), es un yacimiento gigante de 500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en reserva 3P (reservas probadas).

La economía mexicana está en “recesión técnica” por presentar tres trimestres consecutivos de contracción económica, aunque para el 2020 se pronostica una recuperación “ligera” y un crecimiento del 1.3 % del PIB, señaló este jueves la agencia calificadora Moody’s.

“Desde nuestro punto de vista consideramos que, efectivamente, México clasifica como una economía en recesión técnica. De que si la recesión es ligera o prácticamente se encuentra en estancamiento, es una discusión que está en la mesa”, explicó Alfredo Coutiño, director en Moody’s Analytics y responsable de análisis económico pronósticos para América Latina, en una conferencia ‘online’.

El término recesión ha causado controversia en México desde el 25 de noviembre, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al ajustar los datos económicos, reveló que el PIB se contrajo 0.1 % durante tres trimestres consecutivos desde el periodo octubre-diciembre de 2018, y creció un 0 % en el tercer trimestre.

El analista apuntó que las correcciones del Inegi han tendido a la baja, por lo que no descarta que en febrero del próximo año, cuando el instituto revise el crecimiento de todos los trimestres del 2019, se registre una mayor contracción.

“Tienen una alta probabilidad de que, incluso en 2019, presente un crecimiento negativo. Esto nos lleva a que las perspectivas para el 2020 serían incluso menos favorables que las que estamos presentando actualmente”, pronosticó Coutiño.

Tendencia