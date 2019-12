El PSV Eindhoven dice adiós con un empate

El PSV Eindhoven, donde milita el mexicano Erick Gutiérrez, dijo adiós a la Europa League con un empate 1-1 contra Rosenborg, de Noruega.

El partido fue de trámite, los dos clubes llegaron eliminados a la cancha del Philips Stadion, pero los granjeros al menos querían regalarle a sus seguidores un triunfo, tras una etapa de competencias europeas para el olvido en esta campaña, pero de inmediato el partido se complicó con el gol del club noruego por parte de Pal Helland a los 22 minutos para el 1-0.

Los rojiblancos no encontraban soluciones hasta el segundo lapso cuando Mohammed Ihattaren remató para colocar el 1-1, al 63', una igualada que se mantuvo hasta el final para confirmar el mal momento del PSV en los torneos continentales.

Gutiérrez regresó al once titular del PSV, lo cual no sucedía desde hace un mes, y pudo completar todo el compromiso de manera aceptable, aunque el resultado no fue el esperado para el descontento de la afición local.