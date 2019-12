Cuestionan ediles resultados del Instituto Municipal de la Mujer de Torreón

Durante la sesión de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género ediles cuestionaron los resultados del informe presentado por el Instituto Municipal de la Mujer de Torreón (IMMT).

Expusieron que el instituto funciona en muchos casos como un mediador o canaliza a otras instancias pero no se tiene claridad en cuanto al seguimiento que se ofrece ante los problemas comunes que enfrentan las mujeres. También señalaron que funcionarios han desairado capacitaciones en temas de prevención de violencia sin que hasta ahora se les obligue.

La directora del IMMT, Claudia Murillo Medina, presentó su informe donde destacó logros especialmente en materia de capacitación y objetivos rebasados, algunos casi triplicados conforme a las metas establecidas.

No obstante, cuando se abordó el tema de acciones de prevención del cáncer de mama, se mencionó que no hay un seguimiento por parte del IMMT a quienes tienen un resultado que confirma esta enfermedad.

La reunión, que duró casi dos horas, se tornó álgida tras la intervención de la síndica de vigilancia, Dulce Pereda Ezquerra; la regidora Isis Cepeda, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género; y la regidora Rosa Isela Gallegos Barbosa, al señalar descuidos en el IMMT.

La regidora Diana Valeria Hernández Morón solicitó datos sobre los resultados de atención a las llamadas contra acosadores de mujeres, a lo cual la directora del IMMT comentó que el programa aún no es evaluado pues apenas se lanzó a finales de octubre. Indicó que será necesario pedir datos a Seguridad Pública sobre llamadas y denuncias.

La capacitación de mujeres en tareas y talleres que les permiten incorporarse a la creación de negocios tiene mayor demanda pero no han ampliado el cupo porque depende de la capacidad de las instituciones donde se realizan. En materia de prevención de la violencia los trabajadores municipales lo están desairando por lo cual exigieron que sea obligatorio y no ignorado, sobre todo de parte de los hombres.

Argumentaron que la violencia laboral contra las mujeres no tiene seguimiento, pues lo que hacen es orientar para buscar el respaldo ante otras instancias competentes y actualmente solo se brinda asesoría, como sucede en lo relacionado a pensión alimenticia donde les ayudan a adquirir las actas de nacimiento actualizadas, que son requisito de parte del Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer.

La síndica de vigilancia, Dulce Pereda, pidió un informe sobre los resultados positivos de las 250 mastografías realizadas a través del IMMT pero no fue mencionado con el argumento de la protección de datos personales. La síndica respondió que no estaba pidiendo los nombres y domicilios, sino la radiografía del nivel de riesgo, pues considera que no debe desampararse a quienes resulten positivas.

Claudia Murillo indicó que el personal de Salud Municipal es el encargado de darles seguimientos y que el IMMT, a su cargo, solo facilita la mastografía.

Se inició un reclamo por parte de las regidoras de oposición, quienes señalaron que es un descuido serio que afecta a mujeres torreonenses.

En un intento de acotar la discusión, la regidora panista Elizabeth Pérez Alemán cuestionó el trabajo que hizo anteriormente Pereda en el IMMT en anterior Administración. Pereda dijo que se hicieron más de 1,500 mastografías e incluso pruebas de laboratorio cuando aún no se tenía mastógrafo.

Tras esto, la polémica siguió porque se cuestionó el gasto del presupuesto anual de 9 millones de pesos y que fue favorecido con 300 mil pesos para el logro de una certificación por capacitación en materia de defensa y empoderamiento de la mujer.

La falta de promoción de algunos lactarios fue otro tema que se señaló, pero de ello el IMMT informó que la responsabilidad de su control es de cada una de las dependencias donde se localizan.

Sesión