Comparan 100 días de Vitela y Herrera

Ven poco trabajo en los primeros 100 días de la administración municipal de la presidenta Marina Vitela Rodríguez, además de nulas gestiones con empresarios para la realización de obras en Gómez Palacio.

Los regidores del PRI Francisco Bardán Ruelas y Aideé Román Vázquez presentaron un comparativo de las obras realizadas durante los primeros tres meses de la gestión de la alcaldesa anterior, Leticia Herrera Ale, e indicaron que no se ha invertido ni el 10 por ciento de lo que se destinó en este periodo a la atención a la ciudadanía en el gobierno pasado.

Señalaron que con Herrera hubo más de 31 millones de pesos y que con Vitela van menos de 3 millones en este sentido, de acuerdo a los datos obtenidos del propio informe que presentó la edil el pasado martes. Entre las obras que destacó en la anterior gestión, estuvo el arranque del colector Hamburgo, la donación de 28 vehículos para Seguridad Pública y Sideapa, la rehabilitación del pavimento en el primer cuadro y la entrega de equipamiento táctico a policías.

No obstante, admitieron que Leticia Herrera consiguió la primera obra de su administración por donaciones de los empresarios, que fue de 11 millones de pesos, así como los vehículos que recibieron las corporaciones de seguridad. En este sentido, indicaron que hoy no hay gestiones ante el Gobierno estatal y que el Municipio se ha centrado en culpar a la Administración anterior, cuando no hay proyectos ni planes operativos.

Bardán Ruelas dijo que la anterior Administración -donde fungió como oficial mayor-, también se recibió con pocos recursos, pero la diferencia fue la capacidad de gestión de la alcaldesa anterior con los empresarios, pues había confianza de la iniciativa privada, mientras que en la actualidad no se ha visto este acercamiento.

Comentó que el ingreso y egreso que les han presentado es de 65 millones de pesos mensuales, pero no llega a 60 millones el gasto corriente, por lo que hay un pasivo de cinco millones mensuales, de modo que hay 15 millones pendientes que pudieran invertirse en obra y programas.

"No sabemos adónde se va ese recurso, en los estados de cuenta que nos presentan mes con mes no se especifica, no nos dan esa información, nos dan una carátula con los datos generales", expuso.

Bardán dijo que hay buena voluntad de la alcaldesa actual, pero no hay acciones, por lo que consideró que la calificación "no alcanza un seis" y aseguró que "la reversa también es cambio", en relación con el cambio que se pregona en la actualidad en el Municipio.

Román Vázquez consideró que ha pasado el tiempo para culpar a la anterior Administración y que se necesitan ya obras y atender los servicios en la ciudad.

Por su parte, la presidenta municipal, Marina Vitela Rodríguez, dijo que "a comparación como nos dejaron el Ayuntamiento, pues se me haría mucho (invertir un 10 por ciento), la verdad es que en las condiciones financieras en que hemos recibido el Municipio han sido complicadas, sacar el Municipio en la adversidad tiene más beneficio que en otras administraciones y nosotros seguiremos en nuestro camino de construcción, de gestión, de alianzas, de compromiso, de responsabilidad".

Citó al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, e indicó que seguirán con "acciones firmes, con austeridad, con transparencia, combatiendo la corrupción, yo creo que es un precedente muchísimo más que algunos de los señalamientos que puede hacer ese regidor".