Con casa llena, El Siglo celebra a suscriptores

Los fieles lectores de El Siglo de Torreón disfrutaron anoche del espectáculo De casa, que año con año se realiza por la llegada de la Navidad.

El Teatro Nazas lució repleto y cómo no si desde hace más de una semana los boletos se habían agotado y es que este espectáculo se ha vuelto una tradición dentro de las fiestas decembrinas.

Rogelio Ramos, el Mago Leos y Juan Barrios, fueron los encargados de amenizar el evento que dejó un muy buen sabor de boca a los espectadores, y es que los citados artistas los complacieron con magia, música y comedia.

Por quinto año consecutivo se realizó el show De casa. Fue en 2015 cuando El Siglo de Torreón ofreció el primero. Rogelio y el mago desde entonces han participado. El debutante en esta ocasión fue el saxofonista Barrios, quien sustituyó a Grazziato ya que no pudo asistir por causas de fuerza mayor.

Desde las 18:30 horas los lectores arribaron al lugar, muchos de ellos con una sonrisa en su rostro, y es que sabían que Rogelio, el mago y el músico, los harían pasar gratos momentos. Gustavo Torres, gerente de mercadotecnia, fue el conductor del show.

De casa comenzó a las 8:00 de la noche. El gerente de circulación de esta casa editora, Manuel Portillo, le dio la bienvenida al público.

"Agradecemos a los suscriptores su fidelidad, hay quienes han estado desde hace 20-30 años con nosotros y es gracias a su preferencia que hemos permanecido todos estos años", resaltó Portillo.

Juan Barrios fue el encargado de inaugurar la edición 2019 de De casa. El saxofonista amenizó el evento interpretando cóvers en estilos como el jazz, bossa-nova, pop y baladas.

Blue moon, La vie en rose, La barca, Titanium, New rules, Memories, Sucker, Señorita, Attention y Bad Guy, fueron parte del repertorio que los laguneros escucharon la noche de ayer. Barrios fue despedido con un gran aplauso.

Más tarde, Rogelio Ramos irrumpió en el entarimado. Los aplausos no se hicieron esperar. "Buenas noches, gracias por sus aplausos, gracias a El Siglo de Torreón por invitarme. Qué bonito es ver un teatro lleno", exclamó Ramos.

El "Rey del stand up mexicano" contó entretenidas anécdotas y chistes que provocaron tremendas carcajadas al público. Al término de su actuación fue ovacionado por los asistentes. Enseguida, Rogelio cedió el escenario a el Mago Leos. "Buenas noches, qué gusto verlos esta noche. Voy a presentarles mis trucos de magia, espero les guste y si no, a mi ya me pagaron", comentó entre risas.

Con su "Magia hecha comedia", Roberto León -su nombre real- cautivó a la audiencia durante toda su participación.

De manera sorpresiva subió a tres de nuestros suscriptores para que lo ayudaran con sus actos.

Así, entre música, risas y magia, se realizó con gran éxito una edición más del espectáculo De casa.