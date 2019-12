Termina limpieza especial del Centro de Torreón

Un total de 66 empleados adicionales fueron necesarios en el Ayuntamiento de Torreón para poder limpiar la basura que dejaron los peregrinos guadalupanos desde inicios del mes.

La regidora Elizabeth Pérez Alemán, titular de la Comisión de Servicios Públicos en el cabildo de Torreón, informó que durante este jueves en la noche se dio por terminado oficialmente el operativo de limpieza extraordinaria en la zona Centro, misma que se concentró en la avenida Juárez desde la Alameda Zaragoza hasta la Parroquia de Guadalupe.

Pérez señaló que el promedio de generación diaria de basura se mantuvo en una tonelada diaria, principalmente bolsas, platos, tenedores, cucharas y restos de alimentos, todo producto en su mayoría del paso de peregrinaciones y la gente que acudió a observarlas.

"Estamos ya terminando este día (12 de diciembre) con las acciones de limpieza en el Centro. Participó personal de la empresa PASA, del Simas, de Servicios Públicos, se hizo un trabajo permanente desde los alrededores de la Alameda y hasta la iglesia de Guadalupe. Prácticamente se estuvo levantando todo el desecho detrás de cada ronda de peregrinaciones... Estuvimos muy al pendiente de que no quedara cada noche la basura en las calles", señaló la regidora.

Dijo que de forma adicional también se instalaron contenedores en puntos estratégicos, los cuales ofrecieron "buenos resultados", aunque reconoció que lo ideal hubiese sido no tener que recurrir a las cuadrillas especiales de limpieza.

Señaló que lo vivido estos días pasados durante las peregrinaciones deja una "lección muy importante" respecto a la cultura o la falta de la misma que se tiene entre los ciudadanos de Torreón, esto al margen de las creencias religiosas, origen social o tipo de evento.

"Lo vemos desgraciadamente en cualquier lado, no solamente en las peregrinaciones, aún no tenemos esa cultura de no dejar la basura en la calle, nos deja una lección muy importante sobre lo que tenemos que hacer en el futuro, que la gente entienda que así como tenemos fervor en la guadalupana, en otras situaciones de la vida, pues lo apliquemos igual para cuidar nuestra ciudad... A final de cuentas todos estamos viviendo en el mismo lugar, no tiene caso que dejemos la basura en un lado y luego esa misma basura llegue a nuestra casa", declaró la funcionaria.

Para las fiestas de Navidad y final de año, la regidora llamó a los ciudadanos a tomar en cuenta el aspecto de la limpieza y evitar ensuciar la vía pública, ya que no solamente representa un problema sanitario, sino de seguridad, accesibilidad y hasta de daño a los sistemas de drenaje sanitario y pluvial.

"Necesitamos poner el ejemplo, de verdad que una persona hace la diferencia, no podemos seguir así", admitió Elizabeth Pérez Alemán.

Disponen de más empleados