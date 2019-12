Amaury Vergara no se preocupa por un nuevo campeonato del América

América tiene en sus manos la posibilidad de separarse a dos títulos de distancia de las Chivas, sin embargo, a Amaury Vergara, mandamás en el Rebaño, no le preocupa en lo más mínimo.

Al igual que su padre, Amaury sueña a lo grande, y el hecho de alejarse de los azulcremas en los títulos le abre más posibilidades a cumplir otro sueño, que es un nuevo "Campeonisímo", aquella etapa de gloria y multicampeonatos que convirtieron al Guadalajara en uno de los equipos más grandes de México.

"No me preocupa [que América se les pueda separar por dos títulos], no me preocupa porque si llegaran, los vamos alcanzar muy rápido. El 'Campeonísimo' también es una exigencia de este equipo. Hay objetivos de diferentes tamaños, el principal ahorita es la número 13".

Los colores de Chivas mantienen una historia vigente, que lo coloca como uno de los equipos más importantes en nuestro país. Por eso, a los jugadores siempre les pedirá una exigencia completa por defender el pasado, presente y futuro rojiblanco.

"La exigencia total que siempre han tenido al tener la camiseta de las Chivas puesta, que es un equipo grande, un equipo de grandeza, tradición, resultados y esa es la exigencia que siempre ha habido y va a haber. Yo me comprometo como presidente que la voy a reforzar siempre que pueda".