Comprador de chaqueta de Grease, se lo devuelve a Olivia Newton-John

“Esta chaqueta te pertenece a ti y al alma colectiva de aquellos que te aman, aquellos para quienes eres la banda sonora de sus vidas. No debe quedarse en el armario de un multimillonario. Por esta razón, se lo devuelvo con humildad y respeto a su legítima propietaria, que es usted”, aseguró el comprador en un video difundido por la casa de subastas Julien´s Auctions.

En el video, la actriz, muy emocionada, recibe el obsequio del comprador que permaneció en el anonimato; Newton-John, al darse cuenta que se trataba de la famosa chaqueta de cuero que utilizó su personaje “Sandy Olsson”, no pudo contener las lágrimas.

When Olivia Newton-John's iconic black leather jacket from the movie "Grease" sold for $243,200 last month, she probably thought it was gone for good. But the buyer, who described himself as her number one fan, had other ideas. https://t.co/SxaFoA2CMY pic.twitter.com/8euZq0Bk5F