Selena Gomez revela el nombre de su nuevo disco y sus tracks

Selena Gomez ha emocionado a sus fans tras anunciar el título de su nuevo material discográfico, además de descubrir los temas que lo conformarán.

Tan sólo hace algunas semanas la cantante dio a conocer en sus redes sociales la fecha de estreno de su nuevo álbum, cuyo nombre llevará RARE, así lo confirmó este jueves la artista de 27 años en redes sociales.

‘‘No puedo creer que revele el arte y el título de mi nuevo álbum RARE, que saldrá el 10 de enero. Es la música más honesta que he hecho y no puedo esperar a que escuches mi corazón’’, escribió Gomez en la publicación del video promocional.

Además, en el clip, Selena revela la lista de temas que formarán parte de RARE, como Dance again, Ring, Vulnerable, People you know, Let me get me, Crowded room, Kinda Crazy, Fun, Cut you off, A sweeter place, Rare, además de los ya conocidos Lose you to love me y Look at her now.

Cabe señalar que la cantante tenía 4 años alejada tanto del ojo público como de la creación de nueva música, por lo que sus fans estallaron de emoción ante el nuevo anuncio.

Rare estará disponible a partir del 10 de enero.