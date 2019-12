Cristiano arrebata el reinado de Instagram a Selena Gomez

Después de haberse consolidado como la celebridad con más seguidores en Instagram a principios de este año, Selena Gómez ha sido destronada por nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo.

Ronaldo se ha convertido en la celebridad con más seguidores en Instagram durante el 2019, el delantero cuenta con números nunca antes vistos, pues a escasos días de terminar el año, el futbolista tiene 192 millones de "followers" en dicha red social.

Tras haber caído cuatro posiciones a lo largo de este año, la intérprete de "Lose you to love me", Selena Gomez, logró reunir 163 millones de seguidores en la red social.

El dato

192 millones: Ronaldo se ha convertido en la celebridad con más seguidores en Instagram durante este 2019, pese a su mala campaña con su equipo actual la Juve. El futbolista se molestó también que esta ocasión no obtuvo el famoso Balón de Oro.

168 millones: La intérprete de "7 Rings", Ariana Grande, quien también logró superar a Selena Gómez, se congratuló por su desempeño este año y más porque acaba de dar a conocer su sencillo.

164 millones: Dwayne Johnson se lleva la tercera posición. "The Rock" también fue destronado por Cristiano, pues el también actor era considerado como el deportista con más

"followers" en dicha red social.

163 millones: Sí, Selena Gómez ha conseguido verse aún más "cool", aunque parezca una afirmación difícil de conseguir, dado que la cantante es una de las celebridades mejor vestidas y con un estilo muy codiciado. No por nada llegó a ser la mujer con más seguidores.

153 millones: La quinta celebridad con más seguidores en todo Instagram es la mayor de las Kardashian, Kim.