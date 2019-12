Celebran a la Virgen en Torreón

La iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe lució totalmente llena al interior y exterior, pues como cada año miles de feligreses, de La Laguna de Durango y Coahuila llegaron desde muy temprano para presenciar las tradicionales mañanitas a la "Morenita del Tepeyac".

Pasaban las diez de la noche y todavía las peregrinaciones seguían llegando. Danzantes y personas ingresaban a la iglesia, algunos de rodillas, para hacer alguna petición especial, en tanto que otros feligreses trataban de acercarse al altar para elevar alguna oración o simplemente para entonar un "Viva la Virgen de Guadalupe".

Justo a las once con cuatro minutos, la Banda Diablillos que en esta ocasión fue la encargada de acompañar la Santa Misa y entonar las mañanitas, empezó con la canción "Que alegría cuando me dijeron", luego "Señor ten piedad de nosotros" y "Gloria". El obispo de la Diócesis de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán, encabezó la celebración y estuvo acompañado por el párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, Alejandro Ceron y por monseñor José Luis Escamilla, vicario general y vocero de la Diócesis.

Previamente el obispo, en su mensaje llamó a la unidad de las familias, la paz de la sociedad a "que todos contribuyamos a que haya un ambiente de paz, en estos tiempo, empezando con la reconciliación de las familias, por la comunicación entre los vecinos y así que haya paz en todo nuestro país".

Pidió a que en estos tiempos en donde continúa los hechos de violencia, que cada persona aporte a la paz, puesto que se tiene la idea, el pensamiento de que lo solución a la violencia depende solamente de las autoridades, pero la "violencia empieza en el corazón del hombre y precisamente celebramos el nacimiento de Jesucristo y la violencia es posible también porque de alguna manera todos contribuimos en nuestra vida personal y va pasando hacia las sociedad".

El monseñor Luis Martín Barraza resaltó que esta celebración es para "agradecer a la Virgen María que alienta nuestra esperanza, sobre todo que atiendan a ese mensaje hagan los que les diga, y en ese sentido la enseñanza de Jesucristo que se resume en el amor a Dios, al prójimo, que no perdamos de vista que María es mediadora que nos conduce a Jesucristo y sobre todo en este tiempo que nos preparamos para la navidad, que nos ayude a celebrar dignamente".

Se dijo sorprendido por el fervor de los laguneros, por la manifestación de la religiosidad, pues con esa devoción hay área de oportunidad de evangelizar, ya que muchas veces falta el conocimiento de la palabra del señor, falta la participación de los sacramentos.

"Veo que hay muchas danzas, que todos los sectores de trabajo, instituciones comunidades parroquiales, comunidades no parroquiales, de colonias, que casi todo el mundo peregrina durante casi un mes, no solamente en la novena y eso no deja de ser una cuestión muy fuerte de fe en un mundo que está poniendo en tela de juicio a Dios y yo siempre he dicho que está es una ironía para los perseguidores de los creyentes, de los perseguidores de la fe, los que niegan todo esto, pues hay vean a México en estos días, las expresiones de fe".