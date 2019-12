Miguel Herrera, sin prisa para renovar

Miguel Herrera está tranquilo por su futuro. De cara a la final del Apertura 2019, el técnico del América aseguró que no ha tratado el tema de su renovación.

"No [lo he platicado], ahorita no, estamos enfocados en la final, tengo contrato [hasta junio próximo], no es la prisa y no es algo que me mueva, espero hacerlo, pero mi cabeza debe estar en que el equipo trabaje y no se caiga", dijo el entrenador a la cadena deportiva Fox Sports.

Respecto a sus logros con las Águilas (cuatro títulos) y con la posibilidad de convertirse en el timonel más ganador en la historia azulcrema, "el Piojo" reconoció entusiasmo, aunque en ocasiones anteriores ha señalado que las estadísticas no le quitan el sueño.

"Los números lo dicen, me siento contento en la institución y por la posibilidad de trabajo, hemos mantenido un equipo que siempre estuvo en los primeros cinco lugares, estamos en la final porque hacemos bien las cosas", atizó.

"Si logramos el título, pondremos también en alto mi nombre y el de mi cuerpo técnico". Finalmente, Miguel destacó la fortaleza que el Monterrey ha mostrado para instalarse en la final y en el Mundial de Clubes. "Se fueron en ganar y ganar... y se les dieron los resultados, clasificaron, eliminaron al primer lugar de la tabla (Santos) que ya lo daban por campeón, Monterrey lo hizo bien también contra Necaxa, es su virtud de que están en buen estado físico", concluyó.

Las Águilas reportaron ayer por la tarde en las instalaciones de Coapa, luego de disfrutar un par de días de descanso tras clasificar a la final.