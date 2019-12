Perfilan menos recursos para Anticorrupción

Los diputados locales perfilan una reducción en el presupuesto de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para el próximo año 2020, al considerar que no ha dado los resultados que se esperaban.

Así lo advirtió la diputada Sandra Amaya Rosales, quien dijo que se le dio un voto de confianza al fiscal, pero no ha dado resultados. "Vemos casi imposible poder aumentarle a la Fiscalía Anticorrupción", dijo.

E incluso no descartó que se pudiera reducir aún más su presupuesto, con relación a los 19 millones 103 mil pesos que se le etiquetaron para 2019.

"Tiene un presupuesto importante, que son casi 20 millones de pesos, no sabemos en qué los ha ejercido (...) Es imposible que le podamos aumentar, yo creo que si no presenta un buen plan de trabajo bien establecido y que nosotros podamos visualizar como responsable y bueno para la ciudadanía, y transparente, yo creo que hasta le vamos a bajar el presupuesto", citó.

Consideró que se le tiene que destinar un mayor recurso a salud, y específicamente a salud mental y aspectos como el Hospital Mental, donde se atenta contra los derechos humanos de las personas que se encuentran ahí.

"La Fiscalía Anticorrupción hasta el momento no ha dado el ancho como nosotros lo esperábamos que iba a ser. Él está poniendo muchos pretextos e incluso la gente ni siquiera sabe que ya está en funciones (...) Nosotros no vamos a solapar a nadie que no esté haciendo bien su trabajo", enfatizó.

El Fiscal Anticorrupción habló recientemente de la necesidad de que se incrementara el presupuesto de esta instancia el próximo año, argumentando que el que se asignó para 2019 es un tercio del monto que se requiere para operar de forma óptima.

"Estamos trabajando en una propuesta de alrededor de 75 millones, nosotros tenemos una peculiaridad que no tienen las demás Fiscalías en el país, somos actualmente 29 fiscales, de esas 25 dependen de la Fiscalía General, están en una especie de vicefiscalía. Nosotros por ser autónomos de manera absoluta y total debemos de tener presencia en todo el estado", mencionó en su momento.