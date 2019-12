Alcalde de Lerdo no nos da dinero ni lo vamos a aceptar: morenistas

La fracción de Morena en el Cabildo de Lerdo, asegura que no han sido cooptados por la administración municipal y aclararon que no tienen ningún tipo de compromiso con el alcalde, Homero Martínez Cabrera. Además, aseguran que "no nos ha dado dinero y no lo vamos a aceptar en caso de que lo quisiera hacer".

El coordinador de los morenistas dentro del cuerpo edilicio, Héctor González, dijo que en un principio, sí recibieron a emisarios que les sugirieron "Que nos portáramos bien, que le echáramos ganas y que nos iba a ir muy bien en la administración. Portarse bien, no decir nada, aprobar todo lo que ellos hagan y pues lógicamente que no es la situación de Morena". En rueda de prensa ofrecida ayer, los morenistas expresaron que han recibido críticas en referencia a por qué votaron a favor por la privatización de la recolección de basura y explican que su autorización fue por varias cosas, una de ellas, porque los "chamaquearon". "Si hubiéramos hecho al estilo Andrés Manuel una encuesta de si era factible o no la concesión, se la hubiera llevado de calle. La ciudadanía está harta del actual sistema de servicio y fácilmente hubiera salido de que sí se concesionaria. Por ahí nos chamaquearon una vez pero no lo volverán a hacer, se la querían llevar por la libre, que se concesionara por tiempo indefinido y lo único que pudimos negociar fue que se concesionara por esta administración". Los regidores dicen que se habla de privatizar el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal) pero que "ya no lo volverán a hacer". Otra denuncia que hizo la fracción de Morena fueron irregularidades que se han registrado en las cinco villas de Lerdo, previo al proceso electoral que se llevará a cabo este domingo 15 de diciembre. Dicen que tienen evidencias de las despensas y cobijas que ha estado repartiendo el PRI en estas localidades y que en su momento, las darán a conocer. En términos generales, dijeron que no ven transparencia ni austeridad en el Gobierno municipal y que han visto "mucho nepotismo". Citaron como ejemplo al secretario del Ayuntamiento,que tiene a su hijo y a su esposa trabajando en el Municipio además de la primera regidora que tiene a su hijo laborando en la administración y al director de Desarrollo rural que tiene trabajando en el Ayuntamiento a dos hermanos y a su compadre.