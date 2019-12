Gennaro Gattuso es nuevo técnico del Napoli

El Napoli contrató ayer al extécnico del Milan Gennaro Gattuso como su nuevo entrenador, un día después de destituir a Carlo Ancelotti.

Ancelotti, de 60 años, fue despedido apenas dos horas después que el Napoli venció 4-0 a Genk para avanzar a los octavos de final de la Liga de Campeones y poner fin a una racha de nueve partidos sin ganar.

Gattuso reemplaza a su exentrenador, ya que pasó ocho de sus 13 años como jugador del Milan bajo la dirección de Ancelotti.

"Los últimos días no han sido fáciles para mí porque tenía que aclararlo todo con Carlo", dijo Gattuso en una rueda de prensa. "Pero incluso hoy mismo Carlo me demostró que es como un padre. Siempre me ha ayudado en momentos difíciles y hoy, por enésima ocasión, me confirmó la clase de espléndido hombre que es".

"También me dio consejo sobre cómo ayudar al equipo. Pero desde ya se lo digo: no me comparen con Ancelotti, porque él lo ha ganado todo y soy un técnico muy joven, de solo 41 (años). Quisiera alcanzar siquiera el 10% de lo que él ha ganado en su carrera".

Napoli anunció temprano la contratación en Twitter. Su presidente Aurelio De Laurentiis también escribió un mensaje en la red social en el que citó su apodo: "Bienvenido Rino".

Gattuso soltó las riendas del Milan por mutuo acuerdo al final de la pasada temporada luego que un quinto puesto en la Serie A dejó a los Rossoneri fuera de la Liga de Campeones.

El debut de Gattuso con Napoli será el sábado al recibir al Parma.

Ancelotti fue despedido en medio de su segunda campaña al mando del Napoli, que finalizó la campaña anterior en el segundo sitio, a 11 puntos de la Juventus. Actualmente, el club del sur marcha séptimo, 17 puntos debajo del líder Inter.

"Quiero darle las gracias a Ancelotti", dijo De Laurentiis. "Sigo siendo su amigo - lo era antes y lo sigo siendo ahora. Nunca tuve desacuerdos o problemas con él y es una pena que las cosas hayan terminado así, pero a menudo tienes a parejas que se divorcian y quedan en buenos términos".