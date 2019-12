NFL acepta molestias por regla de interferencia

Ante la preocupación y controversia sobre la regla que permite a los entrenadores desafiar y pedir la revisión del video en las interferencias de pase, la NFL espera evaluar los ajustes a la regla que fue instituida esta temporada.

La modificación solo fue para la temporada 2019 y los dueños de los 32 equipos tendrán que ratificar la regla _de manera temporal o permanente_ para que esta se mantenga. Hasta el momento, hay inconsistencias sobre cómo se han marcado las penalizaciones y las decisiones que se han tomado después de la revisión del video.

"No hay duda de que hay molestias", reconoció ayer durante una reunión de la liga Rich McKay presidente de los Falcons de Atlanta y encargado del poderoso Comité de Competencia de la NFL. "Me he percatado de las molestias. Sentí el descontento con nuestro equipo y otros. Pero es nueva regla, es un gran cambio y algo que nunca habíamos hecho. Entonces no quiero prejuzgar cuál podría ser el resultado".

McKay y el presidente de las operaciones deportivas Troy Vincent dijeron que el tema será "un punto a discutir" en la postemporada.

"Creo que desde el punto de vista del comité, lo que hacemos normalmente es volver y ver cada una de las revisiones, y lo veremos desde el punto de vista del comité, '¿lo habríamos revocado? ¿No lo habríamos revocado?'", explicó McKay.

El comisionado Roger Goodell dijo que "ser consistentes es lo primordial y lo que siempre buscan alcanzar".

"Nosotros, cada año, hemos realizado cambios diseñados para hacernos más consistentes y mejores", dijo Goodell. "Obviamente el estándar va subiendo y le agregamos más elementos. Creo que nuestros árbitros hacen una labor extraordinaria pero siempre buscamos mejorar".

Goodell dijo que la liga no emitirá ningún juicio hasta que la investigación esté completa en el tema de las grabaciones indebidas de los Patriotas de Nueva Inglaterra a los Bengalíes de Cincinnati en la banda del terreno durante el partido del domingo en Cleveland.

Los Pats reconocieron que un equipo de tres personas que producen la serie de internet "Do Your Job" no informaron adecuadamente a los Browns sobre sus actividades. Nueva Inglaterra añadió que había entregado toda la grabación a la liga después de que se hizo un reclamo al equipo de producción durante el encuentro. Nueva Inglaterra enfrenta a los Bengals el domingo.

32 EQUIPOS tendrán que votar previo a la siguiente campaña para ver si continúa la regla.

En 2007, los Patriotas fueron multados con 250 mil dólares y la pérdida de una selección de primera ronda en el draft por violar el reglamento de la NFL sobre el uso de video para robar señas, un escándalo que fue llamado "Spygate". El entrenador Bill Belichick fue multado también con 500 mil dólares.

Sobre si la versión de Nueva Inglaterra era creíble, Goodell dijo: "una de las cosas que he aprendido es que no puedes llegar a una conclusión hasta que tengas toda la información. En cuanto tengamos toda la información entonces podemos llegar a alguna conclusión".

Goodell dijo que los dueños discutieron las actuales negociaciones del nuevo contrato laboral durante una hora pero que no tenía mucho más que reportar. El actual contrato colectivo expira en marzo del 2021.

"Sé que nos comprometimos a trabajar duro y mantener los temas sobre la mesa y ver si podemos llegar a un acuerdo", dijo Goodell.