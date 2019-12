Se deslinda alcalde de resolución de CEDH

El alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, dijo que solo se limitó el agua potable a las escuelas como lo marca la ley, y además se deslindó de una posible recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, pues dijo que la resolución tendría que llegar directamente al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal), ya que se trata de un organismo con personalidad jurídica propia.

"Ahí hay un director encargado del organismo, la personalidad jurídica pues no es mía, la responsabilidad. Y segundo, se les limitó (a los planteles) el tema del agua potable como dice la ley que debe ser un recorte, es decir, les dejas un chorrito de agua nada más para consumo, así fue el motivo que se le dio a la escuela, que fueron únicamente dos, me dice el director, yo ya contesté donde el organismo tiene una personalidad jurídica propia, unas autoridades propias y entonces yo no soy el responsable", aseguró.

Como se recordará, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango emitió una medida precautoria contra el Ayuntamiento de Lerdo, por los cortes de agua en planteles educativos como medida de presión para el pago del servicio.

Fue hace unos días cuando el personal del Sapal acudió suspender el suministro de agua potable a algunas escuelas de Lerdo, entre ellas la secundaria Rafael Ramírez, argumentando la falta de pago.

"No se puede privilegiar asuntos financieros económicos y violentar los derechos humanos de un grupo tan vulnerable como lo son los niños y las niñas, en la medida precautoria le pedí al presidente municipal (Homero Martínez) que revirtiera esa decisión para que les dotara de agua, porque les cortaron el agua y el drenaje, no es posible, y vuelvo a reiterar, que se privilegien las cuestiones económicas violentando los derechos humanos", señaló el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Marco Antonio Güereca Díaz.

Dijo que considera que el presidente va a "recapacitar" sobre su decisión y "en un ámbito cordial, pero también enérgico, la protección de los derechos humanos que es mi postura, yo creo que va a haber un buen entendimiento" añadió.

Comentó que se deben buscar mecanismos para garantizar los pagos, pero no privar del vital líquido a los niños y las niñas, pues esta es una violación a sus derechos. Se dio a conocer que si el Ayuntamiento de Lerdo hace caso omiso, entonces el trámite seguirá su curso y esto podría derivar en una recomendación.

El pasado jueves 5 de diciembre el alcalde defendió los cortes del suministro de agua potable a las escuelas y dijo el Sapal atravesaba por una crisis financiera.

Incluso señaló que durante su comparecencia para presentar la iniciativa de Ley de Ingresos 2020 ante el Congreso del Estado solicitaría a los diputados locales que le etiquetaran recursos a la Secretaría de Educación de Durango, para que cada uno de los planteles "paguen los servicios que al día de hoy no pagan, es una realidad".

Aseguró que abordó el tema con el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres. "Le dije 'señor gobernador, ayúdeme para que el techo financiero que se le asigna de parte de la SEP a cada una de las escuelas permita que paguen sus servicios', yo le decía: 'oiga, ¿cómo sí pagan el Internet, cómo sí pagan la línea de teléfono, cómo sí pagan Comisión Federal de Electricidad y no tienen para pagar su predial y su agua?'".

"El artículo 115 constitucional dice que nosotros como Municipio somos los que proveemos, me dicen, 'un derecho humano', el tema del derecho humano es que yo los puedo limitar, les dejo una gotita de agua a cada una de las escuelas y con eso cumplimos lo que dice, lo que no prohíbe es que les tapemos el drenaje, en eso estamos haciendo las acciones".