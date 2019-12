TKD nacional cura heridas tras revés

La Selección Nacional continúa con sus entrenamientos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, y ahora enfocados en el Clasificatorio Continental a celebrarse el 11 y 12 de marzo en Costa Rica.

"Hay que seguir trabajando, no bajar la guardia, no relajarnos, y darle más herramientas a los atletas para que compitan de la mejor manera. El equipo tuvo un 2019 bastante bueno, y si hacemos un análisis en cuestión de los demás países, México está posicionado entre los mejores de América, y debemos confiar en el trabajo que estamos haciendo, y no meter presión, sino apoyarlos para seguir adelante", declaró el entrenador nacional, Alfonso Victoria.

En el Grand Prix final que se realizó la semana pasada en Moscú, María Espinoza, Carlos Sansores y Brandon Plaza, no libraron la primera ronda, mientras que Briseida Acosta se quedó en la segunda, lo cual no les permitió obtener los puntos suficientes para obtener la clasificación olímpica por la vía del ranking. Ahora la apuesta se encuentra en el continental, donde buscarán cuatro plazas: dos en la varonil y dos en la femenil.

"Hay que definir las categorías donde vamos a participar, y hay algunas donde ya están más claras, y las otras tenemos que sentarnos con el Comité Técnico de la federación para escogerlas", explicó el profesor.

Los taekwondoínes nacionales, quienes entrenan con mucho entusiasmo y motivación, son conscientes de que será un clasificatorio de mucho nivel y que prácticamente todos los deportistas del continente americano buscarán en Costa Rica el sueño olímpico. Por la vía del ranking, solo la canadiense Skylar Park obtuvo el pase a Tokio.