Alumnos reprueban por amenaza

Tras las amenazas de muerte que recibió una maestra del Instituto Tecnológico de la Laguna (ITL) en Torreón, los alumnos a quienes ella daba cátedra tendrán que repetir un semestre de la materia que impartía, que es Síntesis y Optimización de Procesos.

Algunos alumnos habrían concluido su carrera en diciembre, pero ahora deberán cursar seis meses más debido a que nadie de ese salón, donde hay 31 alumnos, quiere o puede revelar el nombre del estudiante o los estudiantes que mandaron a la maestra el sobre con las amenazas y una bala.

Lo anterior lo confirmó Sergio Coronado Barbosa, secretario general del Comité de la Delegación D-V-15 de la Sección 61 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), al que están agremiados los maestros del Tec Laguna.

Coronado Barbosa dijo que hay indignación entre muchos de los docentes por lo ocurrido y que han externado muestras de apoyo a la maestra, quien lo único que ha hecho es su trabajo y quien no obstante tiene hijos pequeños, motivo por el cual tomó la decisión de no formalizar ninguna denuncia contra quien resultase responsable de las amenazas que recibió.

Son siete alumnos del ITL los que iban a reprobar el semestre con esta maestra, mismo que concluyó a inicios de diciembre.

"Se habló con ellos, se les dijo que si alguien sabe quién fue pues que de manera anónima señale al responsable o a los responsables para promover su expulsión y que se aplicaría el examen a los demás para concluir la materia, pero no hubo respuesta, entonces, no hay otra opción más que se repita y sería ya con otro profesor", dijo Coronado Barbosa, quien comentó que es muy probable que el sujeto que llevó el mensaje ya fue liberado ante la falta de denuncia.

Sin garantías

La docente no ha tenido tranquilidad ni alguna garantía de que su vida no corra peligro. No obstante, la maestra no renunciará al ITL y seguirá dando clases.

550 DOCENTES

Son los que hay en el Instituto Tecnológico de La Laguna (ITL) de Torreón, Coahuila.