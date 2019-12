Golfista mexicano listo para enfrentar la primera ronda del President's Cup

Los capitanes del equipo Internacional y de los Estados Unidos anunciaron quiénes serán las parejas que disputarán la primera jornada de la Presidents Cup, que comenzará en la tarde de hoy miércoles. Entre las cinco parejas por equipo que jugarán este jueves en formato fourball estarán presentes los dos jugadores latinos, en su debut en esta competencia.

El mexicano Abraham Ancer, quien junto al experimentado sudafricano Louis Oosthuizen tendrán enfrente a la potente pareja estadounidense de Dustin Johnson y Gary Woodland (17:30 horas tiempo de México). El chileno Joaquín Niemann será el encargado de abrir la serie junto al australiano Marc Leishman enfrentando a Tiger Woods, quien cumple el doble rol de capitán y jugador y Justin Thomas.

Los otros tres partidos serán los siguientes: Adam Hadwin-Sungjae Im (Internacional) vs Xander Schauffele-Patrick Cantlay (Estados Unidos); Adam Scott-Ben An (Internacional) vs. Bryson De Chambeau-Tony Finau (Estados Unidos) y Hideki Matsuyama-CT Pan (Internacional) vs Patrick Reed-Webb Simpson (Estados Unidos).

"El campo es realmente difícil. Hay que poner la bola en juego. Hay que pegar distintos tipos de tiros, altos, bajos, con draw, con fade, eso hace que sea un excelente campo", señaló Niemann en conferencia de prensa, antes de conocer con quién iba a ser emparejado. "Hasta el momento es una experiencia fantástica, estuve esperando mucho esto. Compartir tantas cosas con el equipo, más tener un capitán como Ernie es algo único ya que nos transmite mucho", dijo el jugador de 21 años, nacido en Santiago.

Con respecto al equipo Internacional, Niemann cree que es una buena combinación. "Los jóvenes le estamos aportando mucha energía y los que ya tienen experiencia nos dan justamente eso, todo el conocimiento que tienen de otras veces. Con Abraham ya nos conocemos hace varios años, compartimos mucho en el PGA TOUR y compartir esta semana con él es increíble y ojalá podamos tener una gran semana", cerró quien ya ganó esta temporada en el PGA Tour.

Los latinos tendrán la difícil tarea de llevar al equipo Internacional a su segunda victoria en esta Copa donde los Estados Unidos lideran con 10 victorias, 1 empate y una derrota. "Claramente el récord no es el mejor pero creo que eso es una gran motivación para pelear y salir adelante. Ernie está haciendo un gran trabajo en motivarnos y llevarnos por el buen camino", cerró el mexicano.