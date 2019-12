Natalia Lafourcade es vocal de la SACM

Este miércoles las y los compositores mexicanos se reunieron en la Sala Cultural Roberto Cantoral de la SACM (Sociedad de Autores y Compositores de México) para elegir a los miembros del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia para los próximos cuatro años. Natalia Lafourcade y Mónica Vélez fueron las únicas dos mujeres seleccionadas como vocales.

Mónica compartió que ser vocal era un orgullo y una posibilidad para hacer cosas para más mujeres compositoras en México.

"Es un orgullo, tengo muchísima felicidad y agradecimiento con mi hermoso maestro Manzanero por tener fe en nosotras en este cargo, (las mujeres) cada vez vamos escalando más peldaños y ¿sabes qué? ha habido mujeres exitosísimas en el consejo, desde Consuelo Velázquez, María Elena Valdelamar, Felicia Garza, hemos tenido a mujeres muy importantes, poderosas y exitosas, qué honor que nos toque seguir a nosotras ahora".

Señaló que desafortunadamente las mujeres compositoras que generan ingresos son solo el 8.5% en la actualidad. "Esto se cambia de una forma muy sencilla: que cada cantante y cada productor vea sus créditos y se pregunte si tiene suficientes mujeres... no es suficiente, llamen a una más".

Agregó que esto no es un trabajo de segregación sino de equipo, ella, por ejemplo, agradece a grandes compositores que le han abierto las puertas en el ámbito laboral. Por otro lado, dijo que está trabajando de la mano de Sony para crear las "Diversity sessions", un proyecto con el que quieren cambiar ese porcentaje de mujeres en los discos.

"Roberto López de Sony ha hecho un trabajo increíble y seguimos trabajando con chicas emergentes de once países, entre ellos México".

Además de Natalia y de Mónica, Armando Manzanero seguirá al frente de la SACM los próximos cuatro años como presidente, mientras que Martín Urieta fungirá como vicepresidente operativo y Manolo Marroquín como secretario del consejo. Entre los vocales se encuentran Fato, Gil Rivera, Armando Ávila, José Alfredo Jiménez Gálvez, Natalia, Mónica y Alex Lora, quien aplaudió la presencia de estas dos mujeres.

El comité de vigilancia estará integrado por Memo Méndez Guiú, Arturo Márquez como vicepresidente y como vocales Memo Muñoz y Alex Syntek. "No tener mujeres en el consejo sería como ir al futbol y no mentarle la madre al árbitro": Alex Lora.

El vocal del consejo, Alex Lora, aplaudió la inclusión de estas dos mujeres para los próximos cuatro años.

"La inclusión de estas dos grandes compositoras le da a la Sociedad una perspectiva mucho más amplia y una amplitud de género que anteriormente no tenía, y sería absurdo en este momento cuando las mujeres están no retomando sino consolidando su presencia a nivel mundial que la sociedad no tuviera damas en el consejo, sería como ir al partido y no mentarle la madre al árbitro".

Armando Manzanero también aplaudió la presencia de Natalia Lafourcade, quien dijo, ha hecho un gran trabajo reviviendo canciones de artistas como Agustín Lara. "Las dos son importantísimas, Natalia ha revivido canciones que nadie se imaginaba que existían como la obra de Lara, ha hecho composiciones de nivel internacional".