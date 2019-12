Jaime Camil no olvida sus raíces y extraña México

A pesar de que ha logrado alcanzar el sueño americano, el actor Jaime Camil aseguró que nunca olvidará sus raíces y mucho menos que su carrera inició en México.

“Yo no me olvidaré, como otros actores, que aquí están mis raíces, me gusta México y lo extraño”, dijo Camil, quien desde hace varios años radica en Estados Unidos.

Ha pasado más de una década desde que el actor decidió probar suerte en el vecino país, y él mismo ha reconocido que las cosas no fueron fáciles en un principio, sin embargo, hoy en día puede presumir que es protagonista de varios proyectos actorales.

La serie Jane the virgin ha sido uno de los trabajos más ambiciosos del actor de filmes como Recién casado, Ilusiones S.A, Salvando al soldado Pérez, Amor a primera Visa, entre otras.

“Vienen cosas buenas en mi carrera, pero sigo extrañando México”, reiteró Camil, quien ve con buenos ojos el momento que vive la industria de la televisión en México, con la apertura que permite a los actores participar en los proyectos que más les convengan.

“Es contra la ley que te prohiban trabajar en otras empresas, claro que uno siempre debe cuidar no dañar en lo que estás trabajando. Es muy bueno esto que está pasando en la industria, se acabaron los vetos y eso también abre la puerta a que los actores asuman retos en los nuevos formatos”.

Descartó regresar a trabajar en México, aunque “me encantaría porque veo que se están haciendo series y telenovelas cortas, pero ahorita tengo varias cosas en puerta”.

Por otra parte, comentó a los medios de comunicación que vendrá en unos meses nuevamente a México, para presentar su último trabajo cinematográfico al lado de Sandra Echeverría y Brooke Shields, titulado Las píldoras de mi novio.