Ofrece Viasat internet satelital residencial en México

Esta semana, Viasat incursiona en la oferta de banda ancha vía satélite para hogares en México dirigido a segmentos de alto poder adquisitivo.

Kevin Cohen, director global de Community Wifi en Viasat, explicó que iniciarán en el norte del país en nueve entidades: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí.

La empresa estima que para mediados del próximo año haya cobertura en todo el país, incluyendo la Ciudad de México y el estado de México.

"Van a tener acceso de hasta 50 Mbps con internet ilimitado y con navegación y mensajería ilimitada", destacó Cohen en entrevista con EL UNIVERSAL.

El servicio de internet satelital se ofrece para quienes no tienen internet en casa de más de 3 Mbps, "hay quienes no pueden trabajar o acceder a streaming por no tener acceso a internet y banda ancha fija", detalló el directivo.

Viasat lleva varios años brindando internet satelital residencial en Estados Unidos donde cuentan con alrededor de 800 mil suscriptores.

Cohen reiteró que se dirigen a zonas urbanas, suburbanas y rurales donde otras empresas no llegan con la oferta de banda ancha o el servicio que tienen no es bueno.

El interés de la empresa por lanzar el servicio de banda ancha en el país radica en que "México es uno de los principales negocios para nosotros por el tamaño del mercado".

En abril del año pasado, Viasat lanzó al mercado mexicano el servicio de Wifi comunitario que ofrece acceso internet gratuito en 75 puntos.

"Actualmente el servicio ya está al alcance de más de un millón de mexicanos y está presente en toda la República".

Precios al usuario

La empresa cuenta con cuatro paquetes que van de los mil 500 pesos a los 2 mil 700 pesos mensuales.

De acuerdo con las tarifas registradas ante el instituto y que son públicas con fecha del 6 de diciembre de este año, hay dos planes que cuentan con velocidades de 12 Mbps, uno de mil 500 pesos al mes y otro de 2 mil 700 pesos mensuales.

Mientras que los otros dos paquetes cuentan con velocidades de 50 Mbps y también ofrecen tarifas de mil 500 pesos mensuales y 2 mil 700 pesos mensuales.

En todos los casos paga una renta mensual por equipo terminal de 200 pesos y el costo de instalación se cobra por una ocasión y vale 4 mil pesos.