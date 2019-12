Piden eliminar de Netflix película donde Cristo es gay

Netflix se encuentra en medio de la controversia tras el lanzamiento del especial navideño The First Temptation of Christ el pasado noviembre, donde se retrata a un Cristo gay, por lo que grupos religiosos han pedido que se retire la producción de su plataforma.

El cortometraje fue realizado por el canal de comedia de Youtube Porta dos Fundos, de Brasil, por lo que su título original es A Primeira Tentação de Cristo (La Primera Tentación de Cristo). La historia muestra a Jesús, interpretado por Gregory Duvivier, regresando a casa después de haber estado en el desierto, y en una de las escenas, presenta a su familia a su novio Orlando, a quien da vida el actor Fabio Porchat. El título del corto hace una clara referencia al filme La Última Tentación de Cristo, del cineasta Martin Scorsese, basado en el libro de Nikos Kazantzakis, que cuenta una historia alternativa de la presentada por los Evangelios. Sin embargo, la finalidad de la cinta no era realizar una parodia ni una crítica al cristianismo, pues el director es católico de toda la vida. Ante el lanzamiento de esta parodia, grupos religiosos crearon una petición en Change.org para que Netflix la retire de su catálogo. Hasta el momento han alcanzado 180 mil firmas. El sitio Homosensual cita un fragmento del creador de la misma, Luciano Gasparotto. “Esta petición tiene como objetivo eliminar el episodio especial de Navidad del grupo comédico Porta dos Fundos [...] Esta película es una falta de respeto al cristianismo y en especial a Dios, nuestro padre eterno, Jesucristo, María su sagrada madre y José. Siendo así, abrí esta petición para que se retire esta película inmediatamente”.