Trump usa a Thanos para video electoral; creador del personaje expresa enfado

El enfado de Starlin, quien fue contactado por The Hollywood Reporter, parte de un clip publicado hoy por la campaña de Trump de cara a las elecciones de Estados Unidos en 2020 en el que el rostro de Thanos es reemplazado por el del actual presidente estadounidense.

"Yo soy inevitable", dice ese Thanos con cara de Trump antes de que el vídeo pase a otra escena en la que aparece la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el resto de presidentes demócratas de comités de la Cámara Baja anunciando los dos cargos formales de imputación del juicio político al presidente estadounidense: abuso de poder y obstrucción al Congreso.

A continuación, Pelosi y el resto de demócratas se disuelven en el aire.

El clip se basa en una de las escenas cumbre de "Avengers: Endgame" (2019), la cinta que este año culminó la ambiciosa narración entrelazada de las historias de Marvel en el cine y que superó a "Avatar" (2009) para convertirse en la película más taquillera de la historia sin tener en cuenta la inflación.

Sin embargo, el vídeo llamó la atención de las redes sociales, donde se convirtió en tendencia hoy, ya que los creadores del anuncio compararon a Trump con Thanos, probablemente el villano más temible de las películas de Marvel y cuya obsesión es eliminar del universo a la mitad de las criaturas vivas.

Los tuiteros también destacaron que el momento de "Avengers: Endgame" usado por la campaña de Trump sucede solo unos segundos antes de que Thanos, que en el cine era interpretado por Josh Brolin, sea derrotado finalmente por Iron Man y el resto de superhéroes.

The Hollywood Reporter contactó hoy con Starlin, el cerebro que dio vida a Thanos, para conocer su opinión sobre el vídeo.

"Después de mi sentimiento inicial de haber sido violado, viendo a ese tonto pomposo usando mi creación para acariciar su ego infantil, finalmente me di cuenta de que el líder de mi país y del mundo libre disfruta realmente comparándose con un asesino de masas", dijo en un comunicado.

"¿Cómo de enfermo es eso? Los tiempos que atravesamos son tristes y extraños. Afortunadamente, todas las cosas, incluso las pesadillas nacionales, a la larga llegan a su fin", añadió.

House Democrats can push their sham impeachment all they want.



President Trump's re-election is . pic.twitter.com/O7o02S26nS