Remake de Resident Evil 3 ya tiene fecha de lanzamiento

La compañía Sony presentó este martes las novedades de su consola PlayStation 4 para los próximos meses y anunció que Resident Evil 3 saldrá el 3 de abril de 2020.

El remake del clásico de PlayStation 1 llegará junto al modo online Resident Evil Project Resistance. El anuncio llega después de que a principios de este año llegase a Ps4 también la revisión de Resident Evil 2.

Junto al título de la editora Capcom, Sony anunció la fecha de lanzamiento de Dreams, del estudio británico Media Molecule, creadores de LittleBigPlanet y Tearaway.

Dreams, exclusivo de Ps4, saldrá de forma completa el próximo 14 de febrero, después de haber estado disponible ya en acceso anticipado desde el pasado mes de abril.

Además, durante el evento State of Play, en el que Sony presenta en vídeo sus novedades para los próximos meses, se pudieron ver otros juegos como Predator Hunting Grounds, que se pondrá a la venta el 24 de abril.

En la presentación, cercana a la media hora de duración, también se vio algo más de Ghost of Tsushima, del estudio Sucker Punch, creadores de Sly e Infamous, y que saldrá en exclusiva para Ps4.

También la realidad virtual de la consola tuvo presencia y se anunció Paper Beast para PlayStation VR, el cual pone al jugador en un ecosistema vivo en el que puede manipular la fauna salvaje, así como los terrenos y paisajes.