¿Lo que suena en tu álbum era sobre mí?: Kendall a Harry Styles

Spill Your Guts or Fill Your Guts (Derrame sus tripas o llene sus tripas) es una sección del programa de televisión The Late Late Show with James Corden, donde en esta ocasión Kendall Jenner y su expareja, Harry Styles fueron los protagonistas.

El cantante, quien fungió como presentador invitado, desafió la modelo en este juego en el que ambos se hacen preguntas personales y se enfrentan a una elección, responder con sinceridad o comer lo que tenga enfrente, platillos y smoothes con mal sabor. El reto comenzó con Kendall, quien debía ordenar a sus hermanos del mejor al peor padre, teniendo que responder con la verdad o comer ponche de huevo de un año. La modelo prefirió responder y dijo: “Rob es el número uno, Khloe, Kim, Kylie, Kourtney”. Llegó la oportunidad de Kendall de preguntar algo que aseguró “moría por saber”. “¿Lo que suena en tu álbum era sobre mí?”, pronunció la hermana de Kim Kardashian causando que Harry se cubriera los ojos, para luego prepararse para comer esperma de bacalao, pues no quiso responder a quien fuera su pareja en el 2018. Además de que Harry Styles tampoco quiso calificar a sus excompañeros de One Direction sobre el mejor y el peor trabajo como solistas, así como Kendall Jenner se negó a decir quién era el modelo más desagradable.