Quentin Tarantino confiesa que Kill Bill 3 será su próximo proyecto

Quentin Tarantino ha emocionado a cinéfilos y a fans con el anuncio de una nueva entrega de su exitoso filme Kill Bill.

Fue durante una entrevista con Andy Cohen, que el famoso cineasta reveló que tenía una idea para la tercera película, que de nueva cuenta tendría como protagonista a la actriz Uma Thurman, como una novia vengativa.

"Acabo de cenar con Uma Thurman anoche", dijo Tarantino, de 56 años, a Cohen en Radio Andy de Sirius XM. "Ella se jactaba de mí y yo me jactaba de ella y fue una noche encantadora", agregó.

Cuando el presentador le preguntó sobre un posible volumen 3 de Kill Bill, el cineasta confesó que tiene una idea para su realización.

"Ahora tengo una idea que podría ser interesante", continuó. “No la haría de momento. Sería como al menos dentro de tres años, o algo así. Pero definitivamente está en las cartas”, expresó.

En las dos primeras películas, Thurman interpreta a una mujer que se despierta de un coma con la misión de destruir a los asesinos que la traicionaron. La actriz recibió nominaciones al Globo de Oro por sus actuaciones en ambas entregas en 2003 y 2004.

Parece ser que Tarantino no está dispuesto a filmar ninguna cinta pronto, ya que admitió que Kill Bill Vol. 3, de hecho, sería su próximo proyecto. Actualmente tiene planes para una obra de teatro y una miniserie de televisión.

El director estadounidense ha arrasado este año con Once upon a time in Hollywood, que ha conseguido cinco nominaciones a los Globos de Oro como; Mejor película en la categoría de comedia o musical, Mejor guión, Mejor director, Mejor actor de comedia o musical para Leonardo DiCaprio y Mejor actor de reparto para Brad Pitt.