Revisan concesión de puente peatonal ubicado en la autopista a San Pedro

El director de Desarrollo Urbano, Aldo Villarreal Murra, declaró que el puente peatonal ubicado en la autopista a San Pedro, entre el periférico y la carretera La Unión, enfrenta un proceso legal administrativo que posiblemente tenga un dictamen a principios del próximo año y será remitido a la Comisión de regidores del cabildo. "Serán los ediles los que analicen el caso de este puente peatonal y la situación que guardan otros más", manifestó.

Indicó que hay señalamientos respecto a las condiciones de la publicidad que ostenta el puente. "Por varios motivos se analizan las condiciones en que opera a la luz del estatus de la concesión que tiene. No se puede tapar la publicidad en este proceso. No podemos pasar por alto los procedimientos", afirmó.

Señala que una vez con el dictamen que se emita al respecto por parte de los regidores que integran la Comisión de Urbanismo, determinarán si procede o no una sanción.

Según el funcionario, con motivo de este caso, "todo apunta a la necesidad de modificar el Reglamento Municipal de Anuncios y particularmente los criterios que deben prevalecer en los puentes peatonales".

En el transcurso de los años el uso que se le da a estos puentes es con fines publicitarios, preferentemente, admitió Villarreal.

Dice que las dimensiones de la publicidad, el tipo de ésta, los colores, mensajes y si están iluminados en las noches han tenido infinidad de variables. "Ciertamente entre más vistosos estén, representan mayor rentabilidad". El puente en cuestión se encuentra en una de las rúas más transitadas de la ciudad y aunque se especifica que el límite de velocidad debe ser de 60 kilómetros por hora, la mayoría circula a más de 80. Las condiciones de la publicidad de este puente son distractoras para los conductores, en el día y sobre todo en las noches.

Villarreal Murra no especificó los términos en que se realiza el proceso "de revisión e inspección que se realiza y tampoco los requisitos que exige la concesión en que se ampara".

Indica que es parte de la investigación que se realiza y no puede brindar mayores datos al respecto debido a que no se trata de afectar a la parte involucrada en cuanto a vulnerar sus derechos. El funcionario municipal señaló que en Torreón no hay un padrón de anuncios, pese a que éste se considera en el Reglamento Municipal de Anuncios.

Tampoco refirió si se ha tomado en cuenta para el tema de las inspecciones de anuncios a los integrantes del Consejo Municipal.