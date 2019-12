Quiere Lupita Martínez a la 'Barby' Juárez

A unos días de realizar la quinta defensa de su Campeonato Mundial de peso Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Guadalupe "Lupita" Martínez ya contempla un nuevo desafío dentro de su carrera deportiva para el 2020.

Y es que en caso de salir con la mano en alto, uno de sus objetivos sería enfrentarse a la también campeona mundial Mariana "La Barby" Juárez, en lo que sería un auténtico choque de campeonas.

"Siempre he dicho que se llamen como se llamen, tengan el récord que tengan, yo estoy dispuesta a exponer mi campeonato contra quien sea, mi promotor me ha dicho que va a hacer las gestiones para buscarme un campeonato Diamante del CMB, y para que no haya dudas que mejor de demostrar que lo merecemos que enfrentarnos a una gran campeona como 'La Barby' Juárez", señaló.

Pero antes, Lupita buscará hacer su quinta defensa del cinto verde y oro el próximo sábado 14 de diciembre en Tulúm, Quintana Roo, ante la regiomontana Debani "Exquisita" Balderas.

"Vamos paso a paso y dejar todo en manos de mis promotores, ahorita nuestros pensamientos están en salir con la mano en alto este sábado, terminar bien el año, y luego ya pensaremos en esa pelea con Mariana Juárez", concluyó.