Didier Deschamps seguirá con Francia hasta el 2022

El técnico de Francia Didier Deschamps extendió su contrato hasta 2022, dándole oportunidad de revalidar el título de la Copa del Mundo.

Desde que tomó las riendas, después de la Eurocopa de 2012, el excapitán del seleccionado nacional guio a Les Bleus a la final de la Euro 2016 en casa antes de ganar el Mundial de Rusia el año pasado.

Esto lo llevó a convertirse en uno de tres seleccionadores que han ganado una Copa del Mundo como jugador y seleccionador, junto con Mario Zagallo (Brasil) y Franz Beckenbauer (Alemania Occidental).

"Me siento orgulloso y honrado de ser el entrenador de Francia. Saben del cariño que tengo aún por lo que esta camiseta representa", dijo Deschamps ayer. "Somos campeones del mundo y a uno lo juzgan por sus resultados. Si Francia no hubiera obtenido buenos resultados desde 2012 no estaría aquí sentado".

Deschamps mantiene una cercana relación con el presidente de la Federación de Futbol francesa, Noël Le Gräet, y recientemente celebraron su récord nacional de 100 juegos al frente. Tiene el mayor número de triunfos (65) de cualquier seleccionador de Francia, más que Michel Hidalgo y Raymond Domenech (ambos con 41).

"Es importante para la federación francesa que Didier Deschamps se mantenga a cargo del equipo nacional hasta el 31 de diciembre de 2022, en otras palabras, hasta el final de la Copa del Mundo de Catar", comentó Le Gräet. "Además, no hay ninguna queja por sus resultados, entonces es una decisión lógica".

Francia figura otra vez entre los favoritos de la Euro 2020 y Le Gräet le ha fijado la meta de alcanzar por lo menos las semifinales.

"Nuestro equipo está entre los mejores del mundo ahorita, segundo en la clasificación de la FIFA", agregó Le Gräet. "Sería algo grave no tener expectativas altas".

El caso de Deschamps es también único: jugó y fue entrenador de Francia en al menos 100 ocasiones. Disputó 103 partidos como un mediocentro de oficio y también buena técnica, además de sus dotes de líder. Desde que tomó el lugar de su compañero Laurent Blanc, después de la Euro 2012, ha llevado esas mismas cualidades como entrenador.