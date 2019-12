Sin aguinaldo, más de 10 mil docentes en Durango

El Gobierno del Estado de Durango no tiene recursos para pagar el aguinaldo a más de 10 mil docentes de la Sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores al Servicio de la Educación (SNTE), denuncian.

El personal que labora en las instituciones educativas esperaba el pago de lo correspondiente a la prestación el lunes o martes de esta semana, debido a que las y los maestros del sistema federalizado recibieron el pago de su aguinaldo el viernes de la semana pasada y normalmente uno o dos días después, el personal del sistema estatal recibe su depósito, sin embargo, el dinero nunca cayó en las cuentas y ayer comenzó a circular un video del secretario general, Lorenzo Salazar, donde da a conocer la falta de recursos.

"La tradición que hemos tenido, para esta fecha ya está pagándose, se filtró que había una programación para el día de hoy (ayer), no hubo la información formal de que se pagaría en este sentido, pero se filtró la información y además recientemente nosotros tuvimos necesidad de manifestarnos por otra inconsistencia en el pago, consideramos que hoy también se presenta otra inconsistencia, porque nos están haciendo otra vez diferentes a los compañeros de la secciones 12 y 35, a ellos ya se les pagó desde el viernes", expone Salazar.

En el video, que es parte de una entrevista concedida a un portal de Durango, dice que tuvo una plática con el secretario de Educación, Rubén Calderón, quien les informa que está gestionando el recurso ante el Gobierno federal.

"Él, junto con el gobernador (José Rosas), se encuentra en la Ciudad de México, están buscando los recursos para el cierre de año, nos informan que ellos han sido cuidadosos y puntuales en el trámite, en la gestión, con oportunidad se llevó a cabo aquí la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Educación, luego les cambiaron los formatos, volvieron a llevar a cabo todo el trámite y, sin embargo, no ha habido una respuesta del nivel federal".

Dijo que todavía ayer no había una fecha para el pago del aguinaldo a los maestros de la sección 44, "alguien nos está faltando al respeto, creemos que no se está valorando el trabajo de la sección 44, no sabemos si es en algún nivel estatal o federal alguien está dejando de hacer, o no queremos pensar que hay alguna mala intención de alguna instancia para hacer quedar mal a alguien".

Ante la información difundida, Enrique Santos Zavala, vocero del Movimiento Base Magisterial, dijo que se van a reunir para planear las acciones que realizarán a fin de ejercer presión a las autoridades, pues el aguinaldo es una prestación estipulada en la ley que debe pagarse antes del 20 de diciembre.

"Nos vamos a reunir y lo que queremos, en primera instancia, es enterar a la Región Lagunera de Durango, a los padres, que estamos trabajando sin el pago del aguinaldo, que sepan que si no se nos paga a lo mejor no terminamos el periodo, ni iniciamos el próximo año hasta que se resuelva todo".

Durante la segunda mitad del año, el Gobierno del Estado de Durango ha enfrentado dificultades para el pago, no solo a la Sección 44 del SNTE, sino a municipios y también a la Universidad Juárez del Estado de Durango.

En lo que respecta a la 44, a inicios de noviembre 50 instituciones educativas se fueron a paro por la falta de pago de la rezonificación, que es una prestación. Luego los Ayuntamientos de Gómez Palacio y Lerdo anunciaron adeudos en la entrega de participaciones.

Posteriormente el rector de la UJED, Rubén Solís, informó que el Estado también tenía un adeudo de 15 millones de pesos con la universidad.