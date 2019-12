El coordinador de la Secretaría de Seguridad Pública en La Laguna, Adelaido Flores, hizo algunas recomendaciones para evitar ser víctima de extorsión.

Lo anterior luego de que una mujer estuvo a punto de caer en manos de sujetos que incurren en ese tipo de delito.

El funcionario estatal aconsejó a la ciudadanía a que no contesten llamadas cuyos números de lada no conozcan o que no coincidan con lugares donde vivan familiares, ya que dijo se tienen detectadas que las llamadas de extorsión provienen principalmente de Monterrey, de Guadalajara, de otros lugares de Sinaloa y Tamaulipas. Sugirió que al recibir llamadas desconocidas, en el que incluso el interlocutor se comporta cordial, pero que le empieza a revelar o solicitar información personal o de algunos familiares que cuelguen, ya que se saben que extraen información de las redes sociales.

Otro punto a considerar aquellas personas que utilizan las tarjetas de crédito, es que los delincuentes mandan correos electrónicos o mensajes de texto en donde les piden que acepten una compra o algún regalo o promoción y envían una clave para que posteriormente completen un registro donde se tienen que revelar sus datos personales y es ahí donde se roban su identidad para luego cometer el delito, por lo que pidió tener mucho cuidado e ignorar este tipo de avisos.

Pidió a los cuenta habientes a identificar sus tarjetas de crédito o débito, a aprenderse los último cuatro números, para que estén al pendiente de cualquier "movimiento" que se haga con su "plástico" y para los adultos mayores que acuden a cobrar sus pensiones y que desconocen el funcionamiento del cajero automático, no acepten ayuda de extraños, acudan directamente a ventanilla para evitar que les roben su dinero.

Finalmente Adelaido Flores dijo que ante cualquier situación anormal lo reporten al 911, ya que en está temporada que los delincuentes saben que la mayoría de las personas disponen de efectivo son más frecuentes ese tipo de ilícitos.