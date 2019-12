Negocian reubicar a 60 de confianza

El Sindicato de Trabajadores al Servicio de las Distintas Dependencias y Entidades Administrativas Municipales de Lerdo, sigue negociando la situación laboral de empleados sindicalizados y de confianza, que deberá quedar resuelta antes de que finalice este año 2019 y de que entre en funciones la nueva empresa que prestará el servicio de recolección, traslado, tratamiento y disposición de residuos sólidos no peligrosos.

El secretario general, Valentín Antúnez Gallegos, dijo que se está dialogando con el Ayuntamiento para tratar de llegar a un acuerdo respecto a la situación de los trabajadores sindicalizados que actualmente se desempeñan en el departamento de Limpieza.

Además, indicó que se tratará de negociar para que 60 trabajadores de confianza que laboran en el rubro de Servicios Públicos sean reubicados a otras dependencias municipales. El principal alegato del gremio sindical es que la mayoría de estos últimos tienen antigüedad de 10 años en adelante.

"Estamos peleando por 60 trabajadores de confianza que son los que tienen muchos más años, de 20, 15 años, 10 años", comentó.

El secretario sindical dijo que hasta el momento hay apertura por parte del alcalde Homero Martínez Cabrera y que las reubicaciones podrían darse a departamentos como Parques y Jardines, Deportes y Obras Públicas, entre otras.

El líder del Sindicato comentó que espera que las negociaciones queden resueltas antes de que culmine este año y que en caso de que se presenten los despidos estarán atentos a que el proceso se efectúe conforme a la ley.

De acuerdo al contrato que se firmó en Lerdo, a partir del próximo 8 de enero de 2020 entrará en funciones la empresa Trash Recolección Integral de Residuos S. A. de C. V., que prestará el servicio de recolección, traslado, tratamiento y disposición de residuos sólidos no peligrosos en este Municipio.

Recientemente, y sobre los empleados municipales que actualmente laboran en el departamento de Limpieza, el alcalde Homero Martínez Cabrera dijo que "traemos 110 gentes que tenía el Sindicato que le llamaba de confianza y que no están dentro del registro de la toma de nota que se inscribe en la Junta de Conciliación y en el propio Tribunal Laboral; de esas 110 gentes no tengo por qué sentarme a negociar con los sindicatos. Hay 36 gentes que son eventuales, pero resulta que estaban fijos, ahí tengo nada más 150 gentes de entrada y, bueno, el propio Sindicato me está haciendo una propuesta de 68, 70 gentes de los que traen ellos en su plantilla".

Privatización