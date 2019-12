Travis lanza guiño a México con 'Kissing in the wind'

La banda escocesa de rock alternativo Travis, lanzó un guiño a México con el video de Kissing in the wind, el primer sencillo de la agrupación desde 2016.

Como parte del 20 aniversario de su debut en el Festival Glastonbury y el lanzamiento de The Man Who, el segundo álbum de estudio del grupo (y que les dio el reconocimiento internacional), Travis reapareció hace unos días.

Kissing in the wind supone la primera canción que presenta la banda en tres años, aunque fue grabada como pista para acompañar el documental Almost Fashionable: A Film About Travis (2018).

Este martes se estrenó su audiovisual, el cual fue dirigido por el vocalista Fran Healy y ya cuenta con cerca de 10 mil reproducciones.

El video es una muestra del cariño que tienen por México, toda vez que se alternaron imágenes de dicha producción que presume la gira que realizaron en 2016 por el país, con clips de su última visita a la Ciudad de México.

El concierto en el Pepsi Center WTC y su paso por el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en el que abrazan y conviven con los fans, también quedaron plasmados en Kissing in the wind, junto con escenas en los estudios Abbey Road.

“Es sorprendente”, “Imagina la nostalgia de ver esas grabaciones antiguas”, “Bonita canción de Travis como siempre”, “Muchas gracias, esta banda me mantiene vivo”, “Su música es tan buena, su esencia, su calidez que calidad”, “Me encanta el sonido, es mágico”, “Sonido clásico de Travis, me alegra mucho que hayan vuelto”, fueron algunas de las primeras reacciones.