Vocalista de System of a Down apoya petición de lanzar material inédito

Fans de System of a Down solicitaron, a través de una organización, que se publiquen aquellas canciones que no lograron entrar a los álbumes Hypnotize y Mesmerize, ante lo cual Serj Tankian, integrante de la banda, apoyó la iniciativa pero aclaró que falta el sí definitivo del resto de sus compañeros.

De acuerdo con Kerrang!, George Roca, uno de los fans, publicó la petición través de Change Org: “Hay innumerables canciones de System of a Down que no se han lanzado. Nosotros, como fanáticos, nos gustaría solicitar pacíficamente el lanzamiento de las canciones que no fueron lanzadas en Mezmerize e Hypnotize, así como otras canciones que no fueron lanzadas por la banda. "Todos hemos votado para comenzar esta petición con la esperanza de que la banda vea esto y publique las canciones inéditas de Mezmerize e Hypnotize. Gracias por leer". Por su parte, al vocalista Serj Tankian no le desagradó la idea y respondió: “Ya vi lo de la petición de las canciones inéditas, y estoy a favor, ahora habrá que convencer a los demás”. Esta respuesta deja en duda si el resto de la banda estará de acuerdo con publicar su material inédito, de no ser así, podría provocar decepción de millones de seguidores que han estado esperando un nuevo álbum. La petición creada por Roca y más fanáticos de SOAD ya reúne mil 650 firmas, y, a su vez, piden la publicación de otros temas que llevan por título Honey y Temper, ya que consideran es lo más cercano a la nueva música de la agrupación que no ha tenido lanzamientos desde ambos álbumes publicados en 2005. Sus temas emblemáticos fueron B.Y.O.B., Question!, Hypnotize y Lonely Day.